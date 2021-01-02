В субботу, 2 января, на втором этапе многодневной лыжной гонки \\"Тур де Ски\\" россиянин Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 километров с общего старта. Он уложился в 34 минуты и 9 секунд с прохождением дистанции. Долгое время за второе-третье места сражались сразу три наших спортсмена.Иван Якимушкин, Евгений Белов и Алексей Червоткин рубились что есть сил по ходу гонки. Однако же на последнем спуске перед стадионов Червоткин и Белов врезались друг в друга. Это \\"лыжное ДТП\\" обернулось потерей мест. Якимушкин, который следовал рядом с ними, объехал упавших напарников по команде и стал третьим. Второе же место - у швейцарца Дарио Колоньи, который проиграл 23,5 секунды Большунову.После того, как завершилась гонка, то Червоткина признали виновным в завале. И его результат, он стал седьмым по итогам гонки, аннулировали. Лыжника наказали за создание препятствий по ходу гонки. А там - достаточно широкая трактовка, под это наказание подходит умышленная блокировка, атака или толкание спортсмена любой частью тела или лыжным снаряжением.Тренер российской сборной Маркус Крамер сказал подробности этого резонансного происшествия:- Жюри показало спортсменам, что произошло. Червоткин объяснил, что это его вина, и извинился. Но что он мог сделать на такой высокой скорости Плохо, что они не поехали дальше. Сначала надо было финишировать, а потом обсуждать и ругаться, - говорит Крамер в интервью норвежской NRK.Победивший же в гонке Александр Большунов был на позитиве после своей победы на дистанции 15 километров. В прямом эфире \\"Матч ТВ\\" он сказал после финиша:- Завтра будет новая гонка, и на такой высоте выступать очень сложно, поэтому на данный момент это ничего не значит. Одна минута отыгрывается, можно и больше отыграть. По этим двум гонкам не стоит делать выводов. Всё впереди, - сказал Большунов.Завтра, 3 января, у лыжников будет гонка на 15 километров свободным стилем.