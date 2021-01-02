Пьер Карден скончался 29 декабря на 99-м году жизни. Forbes оценил его финансовое состояние в €600 млн. По другим оценкам, эта сумма составляла не менее €1 млрд.- Карден родился в очень простой семье в Италии. Когда к власти пришел Муссолини, его родители бежали во Францию, - рассказывает Александр Васильев. - В юности Карден был эдаким храбрым портняжкой, весьма преуспевшим в этом деле. Еще подростком он работал закройщиком. Когда переехал в Париж, его талант прекрасного конструктора одежды был замечен другим гением – Кристианом Диором.Главным коньком Пьера Кардена была верхняя одежда из шерсти, сукна, кашемира. Его вещи отличались оригинальным кроем. В 1957-м году он организовал первое в мире дефиле мужской одежде. Это был прорыв, революция. В 60-ые годы он попал под влияние футуризма, был вдохновлен идеями покорения космоса. Полет Юрия Гагарина была важной вехой не только в освоении вселенной. Через два года после него, в 1963–м, совершила свой полет Валентина Терешкова. Это событие взбудоражило женщин, которые поверили, что прогулки на Марс будут доступны со временем им тоже. Для этого потребуется не только специальная подготовка, но и одежда. Мода повернулась в сторону космической темы во многом благодаря Пьеру Кардену.Он придумал такую повседневную для нас вещь, как водолазка - космонавты надевали ее под скафандр. Он ввел в моду плотные черные колготки – это тоже вариация на тему космических комбинезонов. Сконструировал мини-юбки из кожи. Предложил женщинам носить сапоги-чулки и шапки под «скафандр», которые мы называем шлемом. Он придумал асимметричные очки, составленные из двух частей, например, круга и квадрата.Приход хиппи, сильно потряс его творческие устои. Хиппи любили цветы и природу, но это было совсем не в стиле Кардена.Он сумел вернуть себе популярность в 80-ые годы, когда в одежде появились прямые линии, квадратные плечи. Ввел в моду сочетание красного с черного, придумал плащ-пальто из искусственной кожи на молнии, накладные круглые карманы, шерстяные сарафаны, широкие ремни на бедрах.Он был первый миллионером среди модельеров. Карден продавал лицензии на собственное имя. И тиражировал свой бренд на любом ширпотребе от шариковых ручек и носков до мужских рубашек. Заводы во всем мире покупали право на изготовление товаров под его лейблом. От имени Пьера Кардена продавали не только одежду, но и минеральную воду, и мыло. Марку Pierre Cardin можно сейчас встретить повсюду. Он создавал мебель, светильники, он был гением стиля и бизнеса.Ни одни дизайнер не может похвастаться таким охватом мирового рынка. Кстати, это страшно разозлило его коллег из синдиката высоких моды. Особенно возмущался Ив Сен-Лоран. Именно он начал компанию против Кардена, считая, что тот ставит доход выше искусства, в результате чего Кардена исключили из синдиката. Ему запретили показывать свои коллекции на неделе высокой моды. Но Кардена это не сильно опечалило.Он стал расширять свой бизнес в США, в Китае, России.Forbes оценил его сегодняшнее финансовое состояние в €600 млн. По другим оценкам, эта сумма составляла не менее €1 млрдКстати, с Сен-Лораном у них были совершенно разные взгляды на многие вещи. Они даже жили в разных частях Парижа. Карден - на правом берегу Сены, а Сен-Лоарн – на левом.Карден спас от разорения знаменитый ресторан «Максим» в Париже. Там сейчас находится музей искусства 1900-ых годов. Цены на его шляпы из так называемой исторической коллекции стоят от 7 до 12 тысяч евро (цена бюджетного автомобиля). Сегодня они продаются в винтажных магазинах.Он создал много костюмов в том числе для кино. Некоторое время его музой была актриса Жанна Моро. Потом ее сменила русская балерина Майя Плисецкая. Карден делал костюмы для ее балетов «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», «Аве Майя»… Плисецкая и в жизни носила его одежду, он ей подарил огромное количество платьев, считая, что Плисецкая – лучшая реклама. Пятьдесят его моделей из коллекции Плисецкой сегодня хранятся у меня.Он очень много сделал для развития моды в нашей стране, в которой впервые побывал еще 1963-м году. В СССР он был самым популярным французским модельером.Карден первым организовал показ на Красной площади в середине 80-ые годов, когда уже начался распад СССР. Он очень много сделал для популяризации русской культуры на Западе, привозил в Париж русских артистов, в его театре выступал «Ленком» Марка Захарова. В начале 1980-ых он организовал их гастроли не только в Париже и на Бродвее в Нью-Йорке, но и в Германии, Нидерландах и других странах. Его дружба с нашей страной помогала ему продвигать его бизнес, например, он получал черную икру для своего ресторана «Максим» по государственным, а не спекулятивным ценам.Он широко принимал своих гостей, был щедр. Несколько раз приглашал на ужин и меня. Надо сказать, он был очень строг и очень честолюбив, не терпел возражений и знал себе цену.Однако при всем своем баснословном богатстве и всемирной славе, при том, что владел многочисленной недвижимостью рядом с Елисейским дворцом в Париже, которую он скупал на протяжении многих лет, жил он очень скромно. Я бы сказал, аскетично. В маленькой двухкомнатной квартире, где были спальня и гостиная. И все. Больше ему и не надо было. Зачем он покупал элитную недвижимость по всему миру, я не знаю. Возможно, это были финансовые вложения.Его коллеги очень ревновали к его успеху. Но он добился всего благодаря своему трудолюбию. Он умел прекрасно кроить, шить и рисовать. Далеко не каждый модельер владеет всеми тремя навыками. Например, Шанель совсем не умела рисовать. Но она могла показать, как надо сделать, как заколоть ткань булавкой. И еще она была очень целеустремлённой и упорной.Таким же целеустремленным был и Пьер Карден. Он - пример того, как можно красиво «сконструировать» свою жизнь, если ты упорный, талантливый и удачливый.Карден работа в моде в течение 75 лет. Из числа великих кутюрье, которые начинали в 50-ые - 60-ые годы, остались после его ухода только Роберто Капуччи и Пако Робанн и, конечно, наш Вячеслав Зайцев.