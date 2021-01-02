Весь день мы пытались дозвониться Василию Семеновичу, но его телефон не отвечал.- Не беспокойтесь, у Василия Семеновича незначительное поражение одного легкого - всего 5 % поражено. Через 2-3 дня Лановой выйдет из больницы, - сообщила нам его директор Антонина Журавлева. – У него температура поднялась чуть-чуть, вот мы его быстренько и госпитализировали, чтобы дальше не пошло.С ним рядом находится его жена - Ирина Петровна Купченко, но она совершенно здорова.Тревожные сообщения, что народный артист СССР доставлен в 15-ую городскую больницу с диагнозом ковид, поступили сегодня утром.31 декабря Василий Лановой сдавал тест на антитела (теперь это обязательный ритуал для артистов накануне спектакля). У него было большое количество антител и два ПЦР-теста на коронавирус дали положительный результат. Последний анализ пришел сегодня, 2 января. После этого, учитывая возраст актера, Лановому 86 лет, приняли решение направить его в клинику.- Чувствует себя Василий Семенович неплохо, но решили перестраховаться, - сказали нам в пресс-службе театра.Тест на коронавирус, который сдала Купченко, тоже дал положительный результат, но актриса не думает о госпитализации.В любом случае спектакли с ее участием и участием Василия Ланового, намеченные на ближайшие дни, в Театре им. Вахтангова, отменили.