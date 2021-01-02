Вторые сутки поклонники Анны Хилькевич не находят себе места. Звезда сериала \\"Универ\\" сообщила о происшествии, которое случилось с ней прямо в новогоднюю ночь. Муж вырубил ее ногой.Анна Хилькевич отмечала Новый год в кругу семьи - с мужем Артуром Волковым и дочками Арианной и Марией. В какой-то момент супруг актрисы и старшая наследница устроили танцы. Артистка все действо снимала на телефон. Но совершенно неожиданно получила удар в лицо.\\"Быть оператором в новогоднюю ночь - опасно. Может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга. Так что даже милая домашняя вечеринка уходящего 2020 года может закончиться так. В общем, завтра поеду делать рентген\\", - написала в блоге покалеченная звезда сериала \\"Универ\\".Она уточнила, что все были абсолютно трезвыми. \\"И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой. Вот в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит прям четко мне в нос\\", - раскрыла Анна детали инцидента.И вот спустя сутки тревог и переживаний актриса обнародовала свой диагноз. Оказывается, из-за сильного удара у нее сломан нос. \\"Это было самое эпичное 31 декабря 2020 года. В общем, сходили мы только что с мужем к врачу, чтобы сделать рентген носа. В итоге - перелом костей носа\\", - поведала Хилькевич.Она сообщила, что давно хотела изменить форму носа. И радуется тому, что у нее перелом носа без смещения. Доктор посоветовал маме двоих детей быть предельно острожной в течении двух недель - не кататься на коньках, тюбингах, не тереть нос и спать на спине. \\"Если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону или провалится\\", - резюмировала знаменитость.