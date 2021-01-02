В Белоруссии власть продолжает «стерилизовать» не только улицы, где ОМОН работает на износ (за полгода количество задержанных уже исчисляется десятками тысяч). Сейчас в Белоруссии идет полномасштабная охота на журналистов. Причем если раньше арестовывали блогеров и администраторов телеграмм-каналов по одиночке (или запрещали печатать газеты – как, например, местную «Комсомольскую правду»), то теперь силовики отправляют за решетку целые коллективы журналистов.Так вместе со всеми своими сотрудниками была арестована бывший редактор «Комсомольская Правда - Беларусь» Юлия Слуцкая, основательница популярного минского «Пресс-клуба» - площадки для общения журналистов.Так описывается работа клуба на его официальном сайте:«С первого дня существования „Пресс-клуб“ - оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, быть платформой для диалога профессионалов. Все пять лет „Пресс-клуб“ действовал прозрачно, открыто и законно. В 2020 году мы выступали в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность.И мы продолжим работать и останемся верны своей миссии.Команда „Пресс-клуба“».«Поддержка медиасообщества», похоже, вышла «Пресс-клубу» боком.Его глава - Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий и программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов оказались в знаменитом СИЗО «Окрестино», где за несколько часов до Нового года им было предъявлено обвинение в «нарушении налогового законодательства».Лишь россиянину Сергею Якупову повезло – возмущение Москвы заставило Минск отпустить журналиста. Якупова депортировали в Россию прямо в Новогоднюю ночь.Журналистские организации многих стран потребовали от Александра Лукашенко прекратить «кошмарить» прессу. К ним присоединились и российские коллеги. В заявлении Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) и АНРИ-Медиа сказано:«Мы убеждены - атака на Пресс-клуб нацелена на то, чтобы помешать организации выполнять важную работу по поддержке медиа и журналистов Белоруссии, работающих сегодня в крайне сложных условиях. Мы выражаем солидарность с нашими белорусскими коллегами, а также призываем коллег-журналистов и правозащитные организации других стран выразить свое отношение к аресту сотрудников этой независимой медиаорганизации и выступить в их поддержку. Все сотрудники Пресс-клуба Белоруссии должны быть отпущены на свободу, их преследование должно быть прекращено».«Комсомольская правда» присоединяется к требованиям освободить наших коллег.ХРОНИКА ОХОТЫ НА ЖУРНАЛИСТОВС августа прошлого года в Беларуси прошли через административный арест 77 журналистов.Так за репортерскую работу на одном из митингов в сентябре были арестованы корреспондент «КП-Беларусь» Мария Элешевич, оператор «КП» Никита Недоверков и наш фотограф Святослав Зоркий. Несмотря на то, что журналисты лишь освещали события на минских улицах, суд приговорил их к трем суткам административного ареста.На 8 белорусских журналистов были возбуждены уголовные дела.Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, «Белсат» (342 статья Уголовного кодекса — «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»)Дмитрий Дмитриев, «Новы час» (та же 342-я статья)Дмитрий Солтан, Дмитрий Кравчук, Артём Богославский «Белсат» (342-я)Катерина Борисевич, TUT.by (178-я статья, часть 3, «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» - журналистка написала материал о том, что в крови погибшего после задержания на «Площади Перемен» Романа Бондаренко не было алкоголя)Егор Мартинович, «Наша Ніва» (статья 188 УК «Клевета» - после публикации интервью с диджеем Владом Соколовским, который рассказал, что в минском изоляторе на Окрестина его избил замминистра внутренних дел Александр Барсуков)