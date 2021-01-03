Что может быть лучше во время отдыха (то есть длинных новогодних каникул), чем мечты о следующем отдыхе? Куда поехать на майские праздники, где провести летний отпуск? А может, и на праздничные выходные 23 февраля и 8 марта? Понятно, что загадывать сейчас сложно – кто знает, как сложится ситуация с пандемией, перелетами, границами... Но и от изоляции с удаленкой уже устали. Так что – будем мечтать и планировать!Аналитический центр НАФИ поделился с “КП” результатами нового исследования о том, как россияне планируют путешествия. Если вкратце: быстро и в интернете.ИНТЕРНЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ТУРАГЕНТЫО том, куда поехать, лучше всего спросить у Яндекса – причем аж втрое лучше, чем у друзей, родственников или турагента (см. инфографику)! Рекомендациям соцсетей, кстати, доверяют вскго 10% туристов – неожиданно мало.Очевидно, что молодежь планирует поездки с помощью интернета чаще, чем люди старшего возраста. 79% путешественников до 34 лет первым делом забивают запросы в поисковой строке. Среди туристов старше 55 лет так поступают 44% .Что интересно: советам родных и друзей больше всего доверяют горнолыжники (35%), они же обычно просят рекомендаций в тематических группах в соцсетях (23%). В турагентствах чаще всего спрашивают о пляжных курортах (21%), поездках в пансионаты и дома отдыха (23%) и экскурсионных турах (21%).А вот любители походов, рыбалки и охоты в турфирмы за информацией практически не обращаются (всего 7%). Да и горнолыжники турагентов не жалуют (лишь 12% готовы хотя бы позвонить, не то что купить тур). Соцсети не в почете у тех, кто подбирает себе подходящий санаторий (всего 8% зайдут в фейсбук или инстаграм в поисках такой информации), а также у любителей культурно-познавательных путешествий (10%).ЧТО ДОЛГО ДУМАТЬ? ПОЕХАЛИ!Похоже, пословица о том, что “русские долго запрягают, да быстро едут”, отчасти устарела. Теперь мы и запрягаем быстро – то есть принимаем решение о том, куда и когда ехать. За день-другой, даже если речь идет о длинном отпуске!При этом отпускники приезжают на курорты или в новые города хорошо подготовленными: знают, что хотят посмотреть и чем заняться на отдыхе. 60% участников исследования ответили, что расписывают свои планы перед поездкой. Причем женщины тщательнее подходят планированию – 64% дам не садятся в самолет без списка интересных мест или развлечений.А не успевают определиться заранее, то на месте обращаются в первую очередь к электронным картам: Гугл, Яндекс, Мэпс.ми (так поступают 18% туристов) либо к поисковикам (9%). Получается, что смартфон или планшет – лучший гид и советчик. Потому как за рекомендациями на ресепшн отеля пойдут 14% путешественников, советам местных жителей доверяют 11%, а в местные турбюро готовы заглянуть 8% отпускников.ИНФОГРАФИКАГде вы ищете информации о том, куда поехать*В интернете (Яндекс, Гугл) 61%Спрашиваю совета у родственников и друзей 23%Обращаюсь в турагентство, чтобы предложили варианты 19%Тематические группы в соцсетях 10%*Можно было выбирать больше одного варианта ответа.По данным НАФИ.Сколько времени вы тратите на выбор направления для поездки?Вариант ответа Полноценный отпуск На выходные1 – 3 дня 34% 49%Неделя 28% 24%До месяца 27% 14%Больше месяца 11% 4%По данным НАФИ.