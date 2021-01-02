Дочь Романа Абрамовича София в новогоднюю ночь получила предложение руки и сердца. Об этом 25-летняя наследница бизнесмена объявила в Инстаграме. Девушка опубликовала в соцсети фото кольца с бриллиантом, которое она получила от возлюбленного, и объявила о помолвке.- Прошлую ночь я никогда не забуду. Какое прекрасное начало нового года, - написала София.Имя ее жениха неизвестно – избранник дочери Абрамовича человек непубличный, и даже размещая в Инстаграме снимки с бойфрендом, София никогда не называет его имени. Девушка лишь упомянула как-то, что с будущим женихом ее познакомила сестра, и что они сблизились во время коронавирусного карантина.Молодые люди отметили Новый год на острове Сен-Бартс в Карибском море, где Роману Абрамовичу принадлежит вилла. Поместье российского миллиардера – самое роскошное на острове. Земля, на которой находится дом, когда-то принадлежала Дэвиду Рокфеллеру – внуку основателя нефтяной компании Standard Oil Джона Рокфеллера. Роман Аркадьевич купил дом и прилегающие к нему угодья в 2009 году за рекордные 89 миллионов долларов. С тех недвижимость только подросла в цене, и сколько вилла стоит сейчас – даже страшно подумать.Поместье выходит окнами на знаменитый пляж Governor's Beach. Именно там, на берегу моря бойфренд и сделал Софии предложение. Молодой человек декорировал пляж цветами и венками из пальмовых листьев, опустился на одно колено и попросил наследницу Абрамовича стать его женой. Судя по всему, избранник Софии уже получил предварительное одобрение отца девушки – вряд ли Роман Аркадьевич согласился бы отдать свою любимицу в жены неизвестному ему парню.Дочь Абрамовича с детства живет в Лондоне. Девушка закончила престижную частную школу, а затем Лондонский университет. Сейчас дочь Абрамовича занимается развитием собственного бизнес-проекта. София с детства занимается верховой ездой и даже выигрывала призы в престижных соревнованиях.С матерью Софии Ириной Маландиной Роман Абрамович развелся в 2007 году. У супругов пятеро детей: Анна (ей 28 лет), Аркадий (27 лет), София (25 лет), Арина (19 лет) и Илья (17 лет).По версии журнала Forbes в 2020 году состояние Романа Абрамовича составляло 11,3 млрд долларов США. В рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании — девятое место.