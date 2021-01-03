Анна Седокова любит демонстрировать свои аппетитные формы в соцсетях. Экс-солистка «ВИА Гры» уже не первый год эксплуатирует имидж одной из самых сексуальных звезд России. И даже свадьба с 28-летним спортсменом Янисом Тиммой и статус замужней дамы не сделали ее более скромной. В Инстаграме Анна поделилась новым снимком, который вызвал волну критики. Подписчики обвинили артистку в вульгарности и пошлости.Снимок был сделан в спальне на кровати. На фото Анна сидит на коленях у мужа, развернув на камеру почти обнаженные ягодицы. Из одежды на певице лишь нижнее белье, ее муж одет в белую рубашку и черные брюки.- Плохая новость - время летит незаметно. Хорошая новость в том, что ты пилот, - подписала Седокова откровенный кадр.Фолловеры немедленно отреагировали на секс-кадр. «Зачем все время показывать свой зад?», «Как вульгарно и пошло», «Аня, это уже перебор, слишком интимный кадр», - пишут они в комментариях. Некоторые напомнили о том, что Седокова – многодетная мать: «Дети Ани смотрят и радуются ее счастью».В конце 2020 года артистка написала на своей страничке, что, несмотря на все невзгоды и пандемию коронавируса, она считает 2020 год удачным для себя – ведь она вышла замуж. В прошлом году Седокова начала встречаться с баскетболистом Янисом Тиммой. А в июле этого года она согласилась стать его женой. Пара поженилась в сентябре. Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Баскетболист ради романа с экс-«ВИА Грой» оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.Янис тепло принял троих детей Седоковой. Сейчас с певицей живут только двое детей – 15-летняя Алина и трехлетний Гектор. Дочь звезды Моника по решению суда осталась в США со своим отцом.В 2020 году Анна осуществила еще одну свою мечту – она стала обладательницей большой квартиры в столичной новостройке. Певица купила апартаменты за 58 миллионов рублей. Квартиру Седокова взяла в ипотеку, и теперь выплачивает за нее по 480 тысяч в месяц. В интервью ютуб-блогеру Василию Конову Седокова рассказала, что апартаменты площадью 200 квадратных метров с «невероятным видом» расположены в центральном округе Москвы. Сейчас певица и ее муж делают в ней ремонт.