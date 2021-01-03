Молодежная хоккейная сборная России с большим трудом и довольно нервно прошла в полуфинал чемпионата мира 2021 в Канаде. В четвертьфинале одержана победа над Германией с футбольным счетом 2:1. Теперь у нас будут точно два поединка. Первый из которых - полуфинал, соперник в котором пока что не известен. \\"КП\\" рассказывает о том, что произошло после матча Россия - Германия 2 января 2021 и кто что сказал по окончании этой встречи.Главный тренер сборной России Игорь Ларионов, подводя итог матчу с Германией, признал, что игра получилась нелегкой для нашей команды. Однако парням удалось выстоять и пройти в следующий раунд соревнований:- Всех с победой. Матч непростой. Мы понимали, что играем первым номером. Был план доминировать, активно играть в зоне атаки. Не всегда просто играть против плотной обороны, против закрытой защиты. Ребята молодцы, выстояли, - приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.Тот факт, что наши начали довольно равно, в 10 часов утра по местному времени, теперь сыграет на пользу россиянам, уверен Игорь Ларионов. Ведь благодаря усилиям нашей команды у сборной — место в полуфинале и на несколько часов побольше для восстановления:- Дали моменты сопернику, но это молодежный хоккей, игра за выход в полуфинал, уже не важно — с кем ты играешь. Доволен усилием и тем, что не дрогнули, показали характер и довели матч до победы. Сегодня была ранняя игра, в необычное время. Теперь есть время отдохнуть и выспаться. Готовимся к полуфиналу. Миша Абрамов и Егор Чинахов на подходе, ожидаем усиления.Наш форвард Егор Афанасьев поведал о тяжелом моменте в поединке с Германией — это тот самый момент, когда на табло стал счет 2:1. После чего в матче выдалась довольно нервная концовка. Наш игрок извинился за такой финал перед болельщиками:- Когда немцы забили в третьем периоде — было неприятно. В первую очередь: болельщикам спасибо за поддержку. Извиняюсь, что дали понервничать. Но легких игр уже не будет. Планировали играть много с шайбой, играть в их зоне и не давать им поднять голову. Думаю, мы сделали хорошую работу против их первого звена.В матче с командой Германии у российской сборной было немало удалений и Афанасьев признался, что стоит обратить внимание на этот минус в игре нашей команды. Ведь дальше — полуфинал, а на него настрой у российской команды будет стоящим:- Нам надо играть в свой хоккей, а что касается удалений — будем подчищать это. Настрой? Это полуфинал. Все ребята мечтали быть здесь. Думаю, настрой будет на сто двадцать процентов.Защитник сборной России Семен Чистяков после окончания поединка обратил внимание на самый существенный момент. Российская команда победила и прошла дальше по турниру, а остальное уже не важно, оно — в прошлом:- Игра была хорошая, с обеих сторон. Мы хорошо начали, во втором периоде потеряли концентрацию, пошли удаления — у немцев были хорошие моменты. В третьем периоде нам забросили по этой же причине. Все мужики молодчики, ловили шайбы, выкидывали из зоны. Мы выиграли — это главное.Василий Подколзин, нападающий сборной России, тоже признал, что наша команда одержала победу, но даже к «такой победе» есть вопросы. Удаления у нас были, брак в игре — тоже был. Но таких ошибок дальше допускать не стоит и российской команде есть над чем поработать на предстоящих перед полуфиналом тренировках:- Что выделю хорошего? Что выиграли. Плохо, что так играли. Есть, в чем прибавлять. В плей-офф нужно играть намного лучше. Надеюсь, что сейчас отдохнем, сделаем выводы и в полуфинал выйдем с другой игрой. Опять много удалений. Эмоции, технический брак — из-за этого идут удаления. Нельзя давать столько поводов судье. Будем работать, ошибок допускать нельзя.Российская команда осталась в турнире, а Германия поедет домой после четвертьфинала. Подколзин сказал о дальнейших планах нашей дружины на чемпионате — отдохнуть и как следует подготовиться к полуфиналу МЧМ-2021:- Впереди полуфинал. Завтра проведем тренировку, поговорим с тренерским штабом, поговорим с пацанами. Нужно показать свою лучшую игру.Полуфиналы на МЧМ-2021 пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Первый - в 2 часа ночи, а второй - в 5:30.