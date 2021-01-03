Избранный президент США Джо Байден номинировал на должность министра финансов Джанет Йеллен.Если ее кандидатура будет утверждена Сенатом, то после инаугурации президента Джанет Йеллен займет одну из самых важных должностей в американском правительстве. А также станет первой женщиной на посту главы Минфина США.Пока же Управление по этике Белого дома предоставило отчет о ее доходах.С момента ухода из Федеральной резервной системы в 2018 году Джанет Йеллен заработала более $7 миллионов. Большую часть времени она выступала в качестве финансового консультанта и лектора.Она сотрудничала с Goldman Sachs, Google, City National Bank, UBS, Citadel LLC, Barclays и Salesforce, а также провела в общей сложности более 50 платных публичных выступлений.Ранее Йеллен говорила, что, если Сенат утвердит ее, то она перестанет сотрудничать с частными корпорациями и с головой окунется в дела государственной важности. Пусть даже при этом и лишится возможности зарабатывать многомиллионные гонорары. Государственный пост для Йеллен важнее.Годовой оклад министра финансов США составляет почти $166 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБайден обвинил администрацию Трампа в безответственности и создании препятствийПо его мнению, такое поведение представляет угрозу для национальной безопасности США (подробности).