Нынешние длинные новогодние каникулы впервые проходят при «закрытых дверях». В Европу не поедешь, на Занзибар охота не всем (да и дороговато). Все карты в руки — отечественным курортам. Тем более что с заснеженными склонами и прочей зимней экзотикой уж в нашей стране-то проблем гораздо меньше, чем с теплыми морями и солнечными пляжами. Кому в этом сезоне удастся на этом заработать? Или… не удастся?НА ЮГ, КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХПеречень курортов-лидеров нынешнего зимнего сезона не слишком отличается от того, что было летом. Топ приоритетных направлений уверенно возглавляет Сочи. А вы задайте себе вопрос, где в России покататься на горных лыжах — да чтобы условия были близкие к европейским. Что первое вспомните?Как рассказал «КП» гендиректор российского сервиса онлайн-бронирования гостиниц Едем-в-Гости.ру Дмитрий Констанжа, гостиницы курорта Красная Поляна на Новый год и начало января заполнены почти на 90%, пгт Сириус (ранее известного как Олимпийский парк или Имеретинская низменность) – на 70%. Это при стоимости размещения, которую бюджетной никак не назовешь.- Проживание в коттедже на Красной Поляне в новогоднюю ночь обходилось туристу в 66000 рублей за сутки, в пгт Сириус - 10000 рублей в сутки, апартаменты на двоих в Большом Сочи - 15500 руб./ сутки, - говорит Дмитрий Констанжа.Среди других популярных мест – Ялта, Симферополь и Евпатория, а также Калининград, Казань. Все они пользовались спросом и летом.А северная экзотика, катание на оленях, настоящий мороз? Казалось бы – когда как не сейчас?А КАК ЖЕ СЕВЕР?“Хочу увидеть северное сияние”, - кажется, половина моих знакомых вдруг поняла, что именно этого им не хватает на нынешние каникулы. Кому-то повезло. Но между делом и выяснилось, что хотя снега и мороза у нас с избытком, и даже северное сияние есть, а вот зимних курортов с большим гостиничным фондом а-ля Сочи, способных принять неожиданно свалившуюся лавину туристов, почти и нет.- Новогодние праздники 2021 года оказались для российских туристических объектов самым загруженным временем с момента открытия границ после развала СССР. Еще в начале декабря формировать туры на несколько дней просто перестало иметь смысл, так как разместить людей даже в самом простом отеле в Карелии, Мурманске, Архангельске и в Ленобласти не получалось. Весь Северо-Запад был забронирован, все каршеринги заняты, все гиды, которые еще остались работать в этой сфере после первой волны ковида, были расписаны с 30 декабря по 10 января, - делится впечатлениями директор туроператора \\"Полярная Аврора\\" (специализируется на Севере и Северо-Западе России) Сергей Луговой. - Думаю, что тоже самое происходило на Байкале, Дальнем Востоке, Кавказе.На альтернативных сочинским горнолыжных курортах – Домбае и кемеровском Шерегеше (в этом году его популярность очень резко возросла) – разобрали даже и все жилье в частном секторе. Причем не только на самих курортах, но и в относительной близости от них.НА ПРИРОДУ, К ИСТОКАМЗато нынешний сезон оказался крайне удачным для создателей так называемых авторских туров. Это когда вы куда-то едете в индивидуальном порядке (или небольшой компанией) по нестандартному, не “заезженному”, но заранее разработанному маршруту. У организаторов здесь гораздо больше возможностей для маневра, чем при стандартном туре для большой группы.- Спрос увеличился более чем в 10 раз, - утверждает сооснователь и гендиректор сервиса для бронирования авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова. - Большинство забронированных туров – это отдых на природе, вдали от больших городов и массовых скоплений людей (Алтай, Байкал, Карелия и т.п.). Предложение таких туров по России тоже резко увеличилось. Организаторы наконец увидели возможность заработать в конце года и предложили самые разные зимние программы – от активных туров с обучением катанию на сноуборде и лыжах и до «погружений» в культуру народов Севера.Самые популярные новогодние (да и не только) программы – с погружением в традиции. Чьи именно, не так важно: туристы с удовольствием знакомятся с обычаями хоть саамов, хоть жителей горных деревень Кавказа.Средняя стоимость такой поездки на Новый год увеличилась почти на 35% в сравнении с прошлогодними праздниками. Появилось больше предложений по дорогим направлением – в авторские туры потянулись путешественники, которые до этого года отдыхали сплошь за границей.НА ЗАМЕТКУСюда россияне поехали в индивидуальные туры1. Алтай – 20%2. Дагестан – 15,5%3. Кольский полуостров – 12%4. Байкал – 9%5. Крым - 7%(В % от заказавших авторские туры, данные YouTravel.me)ПОВЕЗЛО ХОЗЯЕВАМ ЖИЛЬЯВладельцам жилья в частном секторе тоже неожиданно подвалило счастье. Частные апартаменты оказались востребованы не только в силу нехватки других вариантов размещения. Многие посчитали, что так безопаснее – меньше лишних контактов.- Мы наблюдаем заметный рост спроса на аренду загородной недвижимости — с начала зимы, в первой половине декабря показатель по стране увеличился на 56% в сравнении с прошлым годом, - констатирует руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости Артем Кромочкин.- Большой выбор жилья позволяет частично компенсировать недостаток праздничных мероприятий. Например, можно провести каникулы в отдельном доме с бассейном и сауной, - поясняет владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.Как говорят эксперты, россияне в целом чаще стали предпочитать арендованное жилье гостиницам. Проблем с тем, чтобы самостоятельно подобрать квартиру или дом в любом месте, сейчас нет – интернет-сервисы в помощь. При этом и доступные варианты разнообразнее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак россияне планируют отпуск: Интернет лучше, чем советы друзей и турагентовЖенщины серьезнее относятся к отдыху, чем мужчины. Но тоже редко тратят на подготовку к поездке больше недели (подробности).