71-летний Борис Грачевский в эти праздничные дни продолжает лечение от коронавирусной пневмонии. Он уже неделю в больнице. В декабре худрук «Ералаша» лечился от коронавируса дома под контролем врачей, и казалось, что справится с болезнью амбулаторно. Однако в конце прошлой недели Грачевского госпитализировали, так как к скачкам температуры добавилась одышка.30 декабря Борис Грачевский был переведен в реанимационное отделение, где получал необходимое лечение, находясь в сознании. Однако появилась информация о том, что 2 января Грачевского выписали.Коллега Бориса Грачевского объясняет kp.ru: «Опубликовали интервью Бориса Грачевского, которое он давал до госпитализации. В нем он говорил, что жена помогла ему поправиться после болезни – но речь шла о том, что в свое время Борис победил онкологию (у него был рак кожи – прим. Авт.). Сейчас безусловно Катя поддерживает его, и мысли о жене и сыне помогают Борису бороться с этой коварной болячкой. Его состояние серьезное, но стабильное. Никаких ухудшений нет, дышит сам, когда нужно – дают кислород. Он в очень хорошей больнице, получает все необходимое лечение».Жена Грачевского Екатерина дома, она сама легко перенесла коронавирус, нянчит их 9-месячного сына Филиппа. Многочисленные друзья поддерживают Грачевского – он на связи, отвечает близким на сообщения. Екатерина не может принимать гостей из-за карантина – брат Бориса Юрьевича привез ей и малышу подарки и оставил под дверью.71-летний Борис Грачевский проходит лечение в 52-й больнице. Близкие Грачевского волнуются и сильно переживают за него – возраст, сопутствующие заболевания. Но надеются, что Борис Юрьевич справится и после праздников семья будет вместе. «Мы с тобой прошли многие испытания. Пройдем и это! Мы одно целое!» - подписала фото с мужем в инстаграме жена Бориса Грачевского.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСостояние ухудшилось: худрука «Ералаша» Бориса Грачевского перевели в реанимацию71-летний режиссер и сценарист уже несколько дней борется с COVID-19 (подробности).