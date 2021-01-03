Несколько недель провели в плену в Ливии трое россиян и один гражданин Украины. Самолет с ними на борту сел в Шереметьево в ночь на 3 января. Формально моряков задержали, но до сих пор сложно сказать, за что именно.Министерство иностранных дел Ливии так объяснило случившееся:- Россиян никто не похищал. Они заплыли в территориальные воды Ливии и были арестованы.Сами пленники категорично не согласны с тем, что что-то нарушили.- Мы ездили на своей яхте. Мы никого не убивали, никого не захватывали, как это сделали они. Мы просто проезжали мимо этого государства, и нас захватили, - заявил журналистам капитан судна Димитрий Димитриани.По словам члена Общественной палаты, Главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, который участвовал в освобождении моряков, на их яхте закончилась солярка, и они просто хотели дозаправиться.- Сначала с нами обращались нормально: кормили, поили, давали сигареты. А потом, когда дело дошло до прокуроров, стало хуже. Мы никого не видели, у нас были завязаны глаза. На допросах переводчик описывал нам, кто находится в комнате, - рассказал Виктор Бодряга, один из членов экипажа.Освобождённые описали самую страшную ночь, которую им пришлось пережить:- Нас оставили связанными на 12 часов. Нельзя было поменять позу, все тело затекло. Дошло до того, что утром стали жаловаться, нельзя ли, мол, без задержек, когда нас уже будут убивать. На следующую ночь руки нам стянули не за спинами, а на груди. С тех пор, можно сказать, содержали нормально.По словам россиян, держали их не в тюрьме, а на «какой-то военной базе». Спать приходилось на полу.- Кормили раз-два в день. Хотя о еде особо и не думали, такой был стресс, - вспоминают моряки.Освобождённые прилетели в Москву без документов. А значит, у гражданина Украины могут быть проблемы с тем, чтобы попасть домой.- 59-летний Володимир Давтян остался до утра в аэропорту. Ждёт, когда сотрудники посольства Украины закончат праздновать и займутся его судьбой - оформлением документов, чтобы отправить его в Мариуполь, - сообщил Александр Малькевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГруппу россиян освободили из ливийского пленаЧлен Общественной палаты РФ Александр Малькевич поблагодарил всех причастных к операции (подробности).Освобожденный из ливийского плена моряк из Ростовской области поехал в ТаганрогЕго с товарищами десять дней насильно удерживали в плену (подробности).