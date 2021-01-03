Хотелось, чтобы этот матч состоялся чуть позже. Финал Канада – Россия украсил бы молодежный чемпионат мира. Но игра с такой многообещающей афишей выпала на полуфинал. Он начнется в ночь с 4 на 5 января в 2 часа. И перед ним есть что вспомнить.Вспомнить камеруИ Канаде, и России есть что вспомнить из противостояния молодежных команд. Да взять хотя бы прошлогодний финал, полный драматизма. Канадцы тогда выиграли – 4:3, но во многом благодаря счастливому стечению обстоятельств. Их спасла телекамера. На 59-й минуте матча при счете 4:3 канадцы, играя в меньшинстве, выбросили шайбу за пределы площадки. За это полагается удаление. И если бы Канада лишилась еще одного игрока, то ее шансы отстоять победный счет были бы минимальными. Но выброшенная шайба чудом попала в телекамеру. А по правилам ИИХФ, в случае попадания шайбы в табло и другие структурные элементы надо льдом команда не наказывается штрафом. Так канадцы устояли, и взяли титул.Общая статистика за КанадойЕсли брать всю историю противостояния молодежек России и Канады, то общий счет за североамериканцами – 14 побед против 12 при одной ничьей. Из последних пяти матчей три победы опять же за Канадой. До того самого финала с камерой, россияне в группе канадцев громили – 6:0. Все остальные матчи заканчивались с перевесом одну-две шайбы.Канада - фаворитУпорной борьбы ждут и от грядущего полуфинала. Но многие специалисты отдают предпочтение Канаде. Хозяева турнира – лучшие на этом МЧМ-2021: пять побед в пяти матчах с общим счетом 36-4. Мощная атака и голкипер Девон Леви с одним из лучших процентов отраженных бросков. Кстати, тот самый вратарь оказался джокером сборной Канады. Он попал в состав команды в самый последний момент, но в тренировочном лагере уничтожил конкурентов. И позиция, которая считалась чуть ли не слабейшей у канадцев, сейчас выглядит козырной.У Канады есть еще одно преимущество перед Россией. Команда Ларионова провела два напряженных и психологически затратных матча – со Швецией с овертаймом и Германией в 1/4 финала. Канадцы в свою очередь в плей-офф спокойно разобрались с чехами – 3:0. А тех же самых немцев, с которыми у нас были такие сложности, «Кленовые листья» в группе громили с неприличным счетом 16:2.Какие есть козыри у РоссииЗато для российской сборной Канада – самый принципиальный соперник. Игорь Ларионов и весь тренерский штаб наверняка уже на молекулы разложили игру канадцев и выработали несколько основных и запасных планов против них. Вопрос, смогут ли подопечные реализовать их. Но как всегда есть расчет на голкипера Аскарова, а так же на первое звено сборной Амиров – Хуснутдинов – Подколзин.Где и когда смотретьПолуфинал Канада – Россия состоится в ночь с 4 на 5 января. Матч начнется в 2.00 по московскому времени. В другом полуфинале Финляндия играет с США. Победители встретятся в финале 6 января, проигравших ждет матч за 3-е место.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдем дальше: Россия победила Германию 2:1 и стала первым полуфиналистом МЧМ-2021 по хоккеюВ конце встречи всем болельщикам русской команды пришлось понервничать (подробности).