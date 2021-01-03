Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни».Сам протокол был принят Генеральной ассамблеей ООН в декабре 1989 года, и страны, которые к нему присоединились, обязались исключить высшую меру наказания из своих национальных законодательств.Казахстан присоединился к соглашению в прошлом году, но при этом власти страны оставили за собой право применять смертную казнь за тяжелые преступления военного характера, совершенные в военное время.Несмотря не мораторий на высшую меру наказания, который действовал в Казахстане с 2003 года, суды продолжали приговаривать осужденных к смертной казни за общественно опасные преступления (например, теракты или геноцид), покушения на первых лиц государства. Приговоренные к высшей мере фактически отбывали пожизненное наказание, но в случае отмены моратория приговоры могли быть приведены в исполнение.Одним из последних смертных приговоров стало решение суда в отношении Руслана Кулекбаева, вынесенное в 2016 году. Суд признал, что Кулекбаев застрелил двух лиц и восьмерых полицейских.С момента провозглашения независимости Казахстана в декабре 1991 года в стране было приведено в исполнение более 500 смертных приговоров.