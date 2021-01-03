Сложный 2020-ый не прошел ни для кого даром. Страх за себя и близких, панические атаки, депрессии, бессонницы. Я пережила это все, так же как и вся Россия и весь мир. Вирус оставил следы в психике людей. И тех, кто переболел COVID. И тех, кто нет. И совершенно точно изменил общественное сознание. Избитая фраза «Жизнь никогда не будет прежней» воплотилась в реальность.- Прошедший год можно смело назвать годом медицинского работника, - считает клинический психолог института Сербского Ольга Коротина -Гессе. - Пациентов у психотерапевтов стало намного больше, чем обычно. Пострадали все — и простые люди, и бизнесмены, артисты, политики. Всем было не сладко. Болезнь не выбирает по рангам. Знаю, что и у моих коллег из психиатрических диспансеров работы в 2020-м прибавилось. Не все обращаются к специалистам со своими проблемами и заболеваниями. У нас же не принято так, как в других странах , где роль психотерапевта и психолога очень важна. Людям проще и привычнее высказаться таксистам, чем идти в больницу.СТАДИЯ ОТРИЦАНИЯ ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО У МАЛОГРАМОТНЫХ- Но я вот дошла. Давайте обсудим все, что происходило и как на это реагировала психика человека. Хорошо помню начало прошлого года. Все было как всегда, куча планов. Информация о неведомой болезни с милым названием коронавирус все настойчивее мелькала в СМИ. Но все от нее как-то отмахивались. Помню, как мы, журналисты, гонялись за первым заболевшим COVID- 19, как впервые услышали название «Коммунарка». И эти разговоры: «У тебя есть хоть один знакомый, переболевший коронавирусом? Нет! И у меня нет. Значит, не существует никакого вируса».- Отрицание болезни или анозогнозия , — это одно из проявлений психики. И довольно опасное, потому что в некоторых случаях человек фатально откладывает начало лечения. Человек как бы отгораживается — нет болезни и все, живу, вместо того, чтобы принимать меры.Люди, у которых есть подозрение на онкологические заболевания, например, зачастую тянут до последнего, все надеются, что организм сам справится, а в итоге, когда начинается лечение, бывает уже поздно. И, несмотря на то, что у всех уже есть среди знакомых как минимум переболевшие COVID, а как максимум погибшие от него, до сих пор на консультациях я встречаю ковид-диссидентов. И их мнение очень активно подогревается в интернете, где полным-полно всех этих рассуждений про теории мирового заговора, план золотого миллиарда и так далее.Эти люди отрицают и меры профилактики — принципиально не носят масок, не соблюдают социальную дистанцию. Они становятся опасны для общества. И таких ковид-диссидентов по моим оценкам 60%. Такие люди деструктивно влияют на общественное сознание и препятствуют улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. У них свой диагноз - \\"ковид головного мозга\\".Например, инфекция может и есть, но при чём тут я, я не могу заболеть, этот про других. Поэтому никаких мер безопасности я принимать не буду. Таким образом, вытесняют важную информацию о защитных средствах и особом поведении во время пандемии. Это всё от малограмотности и непонимания того, что вирусы в отдельных случаях могут быть смертельными. Причём факты, которые приводят ковиддиссиденты, не выдерживают никакой критики:\\"В маске дышать тяжело. Ещё вреднее, чем сам ковид\\"\\"Им надо маски и перчатки продать, на этом наживаются\\"\\"От нас ничего не зависит, все переболеют, пусть быстрее этот произойдёт\\"Таким образом, создаётся новая реальность. Неизвестность вызывает страх, и отрицание один из способов снизить тревогу и страх. Именно такие \\"отрицатели\\" и являются основными потенциальными распространителями короновируса.Есть еще группа людей, которая понимает, что есть вирус, но рассуждают так: «Он не такой и страшный», «Мне сейчас не до него», «Я уже переболел и мне уже не страшно».ЛЮДИ ЗАЕДАЮТ СТРЕСС- Помните, как многие стали закупать гречу, туалетную бумагу, макароны и т д. поддавшись панике?-Конечно. Это тоже специфическая реакция на стресс. А сейчас увеличились продажи успокоительных препаратов и продуктов! Стресс заедают!- И запивают. В алкогольных магазинах выручки каждый день были как на Новый год.- Да. Кстати, алкоголь тревогу не снимает, он её \\"прячет\\" на непродолжительное время, а затем всё усиливается. А алкоголизм и лишний вес плохо влияют на общее состояние здоровья. Иммунитет ослабевает, увеличиваются преступления, домашнее насилие, дискомфортные ситуации и состояния. Из-за самоизоляции людям стало не хватать личного пространства. Мне один пациент рассказал, что он прятался в туалете от домашних, так ему хотелось уединения, в ванной лежал по полтора часа, а раньше душ через день принимал.СТАДИЯ ПАНИКИ: 9 МЕСЯЦЕВ НЕ ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ- Я в силу своей профессии раньше всех поняла, что коронавирус есть. Но и раньше других стала паниковать. Причем натурально, вплоть до панических атак. Причем я писала в газету записки медсестры из красной зоны, где она в красках описывала происходящее в больнице, как умирают и пациенты и врачи. В итоге я каждый вечер находила у себя признаки болезни, постоянно ко всему принюхивалась, чтобы убедиться, что не пропало обоняние. Поход в магазин был с родни вылазки на фронт — подготовка, экипировка. А после продукты оставляла на час на улице и еще мыла их кипятком. И я не одна такая, так жили все.- А некоторые до сих пор так и живут. У меня есть пациентка, которая с марта вообще не выходит из дома. Совершенно. 9 месяцев произвольного заточения. Она настолько уже одичала, что просто всего и всех боится. Но у нее есть интернет, работа, она умеет оформлять он-лайн заказы, у неё есть занятость. Самое интересное, что эта женщина все равно заболела, но и после выздоровления боится выходить на улицу, чтобы снова не заболеть коронавирусной инфекцией. Но тяжелее всего пришлось пенсионерам, отчасти потому, что они более склонны к выполнению дисциплинарных указаний. Одну супружескую пару 74 и 78 лет, я настоятельно просила выходить на прогулки, так как они течении 2 недель не проветривали даже квартиру, опасаясь, что\\" вирус залетит в форточку\\". Оставались без движения, без прогулок, питаясь запасами.Или вот сообщение: «У меня на телефоне стоит приложение, оно мне сообщает, если есть опасность встречи с больными. Пока только пару раз предупредил. Но я только за продуктами ближе к ночи.... и все. Я до пандемии совсем иначе жила, не только работа, но и масса разных мероприятий и событий. А сейчас только работа и дом. Я скоро сойду с ума. С работой круг сужается. Я боюсь. Очень. Когда заболел очень близкий человек и мне все рассказал про течение болезни, тогда стало реально страшно».- С ума никто не сошел?- Ну и, конечно, у людей со склонностями к тревожности, психоэмоциональное состояние ухудшается особенно быстро. Уровень тревоги достигают максимума, причем они постоянно ухудшают своё состояние тем, что тщательно следят за новостями, смотрят статистику заболевших и умерших… Нервное перенапряжение формирует начало многих заболеваний. Может развиваться депрессивное состояние, которое провоцирует в определённых случаях, суицидальные поведение, психотические состояния. Если вы или ваш родственник в таком вот состоянии, советую немедленно обратиться к специалисту: психологу, психотерапевту. Не откладывайте обращение, если вы чувствуете высокий уровень тревоги, стрессовое состояние, страхи.СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ- Лично моя стадия паники принесла и плюсы, я переосмыслила ценности, поняла, что вообще-то жизнь моя не так плоха, потому что у меня есть дом, дочка, работа со стабильной зарплатой и вообще все хорошо.- Но у огромного числа людей пришло осознание, что в жизни нет ничего светлого — обязательства по кредитам, нет работы, отсутствие перспектив. Один из пациентов рассказал, что жена, оказывается, не так любима, как раньше, когда не были круглосуточно дома, находясь на удалённой работе, а чужая какая-то женщина, которую раньше из-за постоянной работы воспринимал по-другому. Что дети — надоедливы и навязчивы в своих просьбах, тем более они все время дома, и тоже на дистанционном обучении. А большинство страны живут у нас не в замках на Рублевке, а в тесных квартирах. Уровень агрессии в отдельных семьях вырос, неумение общаться и адаптироваться к сложным жизненным периодам привело к росту числа разводов. Очень многие браки распались.Но что важно, многие их тех, кто переболел коронавирусной инфекцией тоже переоценили свою жизнь и стали любить ее гораздо больше. Один пациент мне сказал: «Я понял, что самое важное — жизнь и любовь. Все остальное — деньги, бизнес, экономика эта вечно несущаяся к чертям — пыль».- Помимо мировой пандемии еще и массовые протесты, революции, войны, экономический кризис. Такое чувство, что 2020-ый решил впихнуть в себя все, что только можно. Что заставило людей в разных частях света выйти на улицы, несмотря на опасность заразиться?- Самоизоляция. Многие восприняли жёсткие дисциплинарные меры в начале пандемии как домашний арест, не совсем осознавая реальную опасность. Многие люди рассуждали так: «Преступники понимают, за что они терпят такие лишения, а мы ни в чем не виноваты\\". Такой недальновидный взгляд , самовзвинчивание от долгого нахождения дома привело к тому, что накопилась агрессия, а выход из неё бывает непредсказуемым. И те события, которые раньше воспринимались бы мягче, в условиях самоизоляции вызвали всплеск протестной активности. Неустойчивая экономическая ситуация, невозможность прогнозировать события относительно опасности вируса, вопросов жизнедеятельности, может перерастать в панические расстройства и всеобщую панику. Потому что, когда главной целью становится сохранение жизни, то многие моральные нормы утрачиваются, увеличиваются преступления. Панику допускать нельзя, потому что это психологическое самоуничтожение.- Наши люди тоже вышли все. Пляжи на курортах Черного моря были битком, на улицах Москвы тоже было многолюдно. Протесты и многотысячные митинги в Хабаровске. Летом как-то стало менее страшно, что ли, и вирус отступил. Да и сейчас не скажу, что люди сильно соблюдают самоизоляцию – магазины битком, столики в ресторанах все заняты.- Потому и число заболевших у нас уже рекордное. Родной русский авось. Он и спасает нас от тяжелых психологических стрессов, но и мешает.- Но я заметила, что мне теперь даже как-то психологически тяжело приближаться к кому-то ближе, чем на 1,5 метра. И даже ходить без маски тяжело морально, страшно.- Это нормально. Такие нормы предосторожности в обществе уже вошли в привычку, тем более что коронавирус до сих пор не отступил. Я думаю, что понятие социальной дистанции войдет в нашу жизнь надолго.- Осенью я вообще уже устала бояться. Ослабила оборону и ровно в начале сентября заболела. Когда я поняла, что это не просто простуда, а коронавирус, то мне даже как-то спокойно стало. Перенесла легко, на даче косила траву, красила дом. Но самое ужасное началось после выздоровления. Очень нестабильное состояние психики, откуда-то появились бессонницы, депрессивные состояния. И все эти перепады настроения как будто волнами, день хорошо, день плохо. Стала забывать слова, как бабушка сижу и несколько минут вспоминаю, как зовут мою соседку, с которой дружу много лет. Стало трудно концентрироваться на работе, ездить за рулем, внимание рассеянное. А недавно приехала в центр города, вышла из метро и стояла минут 10 вспоминала, зачем я вообще сюда приехала и куда мне идти. Но я, опять же, в силу профессии знала, что это последствия болезни, терпела. Но это состояние не отпускает.- Да, похоже, это так, хотя еще нет никаких серьезных научных данных по поводу депрессивных состояний именно переболевших ковид не опубликовано.. Но и наши врачи, и зарубежные коллеги отмечали, что переболевшие жаловались на симптомы посттравматического стрессового расстройства, то, что вы описали. «Я жил практически на балконе, так как все время как-будто задыхался», - жаловался один мой клиент. - Это было даже страшнее, чем сам COVID-19». Проблемы с психикой могут быть связаны с воспалительным процессом, который напрямую влияет на нейромедиаторы в головном мозге.- Как дальше успокаивать себя и близких? Тем более, вот о каком-то новом штамме говорят, многие страны снова позакрывали границы…- Монтень говорил, что кто заражён страхом болезни, тот уже заражён болезнью страха. А Ирвин Ялом \\"человек не выбирает свою болезнь, но он выбирает стресс — и именно стресс выбирает болезнь». Анализируйте информацию. Не передавайте искажённую или непонятую информацию. Размышляйте о том, что вы будете делать в той или иной ситуации. Не разрешайте негативным эмоциям захватывать вас. Не поддавайтесь панике и соблюдайте меры безопасности. Живите полноценной жизнью, но помните об ограничениях. Сделайте всё, что зависит от вас лично, чтобы уменьшить риски и не поддавайтесь паническим настроениям и психологическим провокациям и ковидофобии. И не стоит снимать стрессы алкоголем, чтобы не приобрести и ещё болезнь зависимости. От снижения общения у многих людей нарастает напряжение, может быть острая реакция на стресс.В целом, подводя итог, скажу, что наше общество может переживать в будущем самый настоящее посттравматическое состояние. Но я восхищаюсь свойству человеческой психики, которая подстраивается под любые обстоятельства. А особенно у наших, русских людей. Многие на генетическом уровне помнят войну, когда было сложнее, и не ропщут на эпидемию, просто пережидают и соблюдают все правила жизни в особых условиях. Плюс у нас и развал страны, и все эти перестройки еще свежи в памяти. Так что точно скажу — мы русские очень стрессоустойчивая нация. Я много общаюсь с коллегами из других стран, так все гораздо острее переживается. Мы держимся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВисокосного 2020-го хватило бы на целую жизнь: вспоминаем главные события годаМы составили алфавит прошедших 12 месяцев, в котором постарались вспомнить все, что с нами за это время случилось (подробности)