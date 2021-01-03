Кто из нас не помнит хит My Heart Will Go On, что Селин Дион исполнила для голливудского «Титаника»?Шлягер много раз фигурировал в различных видах кавер-версий и телешоу (у нас в России — в «Голосе», «Один в один», «Точь-в-точь» и других). А сама канадская певица продала уже более 220 миллионов пластинок и до сих пор входит в топ-10 самых высокооплачиваемых певиц мира.Вот и в Британии — стране, у которой с музыкой особенные отношения — один из жителей так сильно вдохновился творчеством Дион, что...взял себе ее имя.30-летний Томас Тодд из Тамуорта (графство Стаффордшир в Великобритании) на рождественских и новогодних праздниках так сильно впечатлился выступлениями Дион, которые пересматривал в режиме нон-стоп, что попросту решил превратиться в певицу. Менять внешность и пол — довольно дорогая и муторная процедура, а вот смена имени обошлась британцу всего в 89 фунтов стерлингов (8900 рублей).Сам парень признается, что не особо помнит, как подавал заявку на переоформление паспорта. Но сделал все правильно — и теперь его официально зовут Селин Дион. Заявление одобрили.— Я даже не знал, что сменил имя, пока не нашел конверт в почтовом ящике, — сказал бывший Том. — Сначала я подумал, что это розыгрыш, но потом в банке все подтвердили.В казусной ситуации мужчина умудрился найти и положительный аспект: мол, хорошо, что я не нашел концертов эксцентричного британского премьер-министра Бориса Джонсона в Youtube, а то проснулся бы с его именем в паспорте.— Я больше расстроен тем, что не унаследовал голос или банковский счет, — признался он в Твиттере. И посетовал, что быть Селин Дион довольно непросто. Ведь теперь к его персоне приковано повышенное общественное внимание.Правда, менять имя обратно он пока не намерен. В целом фанат певицы рад, что может теперь пересматривать любимый концерт Селин Дион в Лас-Вегасе, легитимно чувствуя себя Селин Дион.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСелин Дион сверкнула обвисшей грудью рядом с молодым женихом50-летняя певица демонстрирует откровенные наряды и нового возлюбленного (подробности)