Сыграть такой матч в полуфинале хоккейного турнира - это грабеж финала. Но турнирная судьба такова - будем смотреть игру наших с канадцами в битве за место в финале. Проигравший будет играть матч за \\"бронзу\\", а победитель - спорить за титул чемпиона мира 2021. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Канада - Россия 5 января 2021.Статистика личных встреч Канада - Россия 5 января 2021Команды уже девять лет не играли между собой в полуфиналах молодежного чемпионата мира. 3 января 2012 года Канада проиграла в этом же городе Эдмонтон на МЧМ-2012 России со счетом 5:6, уступив дорогу в финал. Но главный и актуальный должок - это финал МЧМ-2020. Россия, разгромив канадцев 6:0 в группе, уступила в битве за золото со счетом 3:4. Победить канадцев сегодня - дело чести.Прогнозы букмекеров на матч Канада - Россия 5 января 2021Команда Канады по мнению букмекеров является безоговорочным фаворитом поединка против команды России.Прогноз на матч Канада - Россия 5 января 2021Россия победит сборную Канады.Время начала матча Канада - Россия 5 января 2021Матч Канада - Россия 5 января 2021 года в 20:00 по московскому времени.Где смотреть матч Канада - Россия 5 января 2021Прямую видеотрансляцию матча Канада - Россия 5 января 2021 будет показан в прямом эфире Первого канала, на сайте 1tv.ru и на сайте ФХР, начиная с 02:00 по московскому времени.Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2021Трансляция матча Канада - Россия 5 января 2021 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала и на сайте ФХР, начиная с 02:00 по московскому времени.