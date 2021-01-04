Карабахская карта- В конце прошлого года все внимание было приковано к Нагорному Карабаху. Кровопролитная война, ввод российских миротворцев, стычки в отошедших к азербайджанцам районах…- Я думаю, некая партизанская война на бывших армянских территориях будет продолжаться весь 2021 год. В зимнее время интенсивность будет слабая. Но к тому времени, когда появится «зеленка», такие темы будут возникать почаще.Конфликт можно было бы считать законченным, если бы стороны удовлетворились его результатами. Армения чувствует себя проигравшей, но не соглашается с тем, что они потеряли, у них идет внутригосударственный кризис, связанный с премьер-министром Армении и его окружением. В Азербайджане, несмотря на то, что они провели парад победы, недоволен их союзник – Турция, которая считает, что можно было достичь более радикальных результатов и не заключать это соглашение.На фоне этих двух противоречий будут идти такого рода стычки отдельных групп партизан, контрпартизанских соединений. Конфликт будет тлеющим. Пойдет ли он дальше? Зависит от того, какой будет статус у той территории, которую сейчас охраняют наши миротворцы. Получит ли эта территория международный статус или нет. Это краеугольный камень, который не дает окончательно расставить точки или хотя бы внести ясность.Де-юре это – территория Азербайджана. А де-факто там компактно всю жизнь проживали армяне. Это основное противоречие, которое будет подпитывать этот конфликт в течение следующего года. Роль наших миротворцев там ключевая. И мы будем стараться не допускать развязывания новых полномасштабных войн. Поэтому провокации будут вестись в том числе и против наших миротворцев. Так было в первую карабахскую войну, когда стреляли в спину нашим бойцам с обеих сторон недовольные результатом боевых действий. Здесь, я думаю, будет также.Но миротворцы того времени и сейчас – это две большие разницы. Тогда это была армия разваливающегося Советского Союза, а сейчас это люди, за которым стоит вся мощь российской армии и флота. Здесь таких масштабных провокаций, которые были в первую карабахскую войну, скорее всего, не будет. Но мелких подвохов надо ждать.- Турция зашла в регион. Многие полагают, что это геополитическая бомба замедленного действия, направленная против России?- Это некий элемент большой игры, которую против нас ведет Британия. У Лондона нет собственных человеческих ресурсов, чтобы выступать открыто и двигать куда-то свои войска. Но у нее есть огромный потенциал, рычаги управления таким ресурсом как Турция. И плюс влияние на ту территорию, которая когда-то Британия считала своей. Это территория Центральной Азии, Индии, Средней Азии, которая у нас в подбрюшье находится.Поэтому задействованы старые инструменты. В британской прессе слово «большая игра» теперь звучит все чаще. За экспансией Турции, несмотря на то, что у нее слабая экономика, стоят более сильные государства, у которых есть мощные финансовые ресурсы, которые они могут их задействовать по назначению.Можно сравнить, как накачивали фашистскую Германию во времена Веймарской республики. Она тогда не обладала никакими ресурсами. Восстановить свою честь, великое арийское господство на европейском пространстве у нее не было ни сил, ни средств. Однако ей с подачи других стран все это было дано. И мы знаем, что закончилось это Второй Мировой войной.Сейчас Турция пытается получить некие выходы к неиссякаемым ресурсам, не только материальным, но и человеческим. Стратегия или желание создать новую Османскую Империю или Великий Туран – это и есть некое программное заявление, которое родилось не только в головах у представителей некоторых кругов в Турции, но к ней были приделаны инструменты, которыми владеет британская корона и все ее круги. В том числе и финансовые.- За амбициозными заявлениями Эрдогана что-то есть? Или это популизм?- Если бы Турция выступала одна, это был бы чистый популизм. Но так как Анкара является проводником другой стратегической идеи со стороны Британии, других финансовых кругов, то эти игроки и будут задавать лейтмотивы, которыми будет руководствоваться Турция.Беспилотники над Донбассом- Кстати, после Карабаха Турцию начали связывать и с Украиной. Предполагают, Эрдоган засматривается на Крым и попытается спровоцировать операцию в Донбассе, которая могла бы стать прологом к созданию точки напряженности вокруг российского полуострова…- Если говорим про Крым, то это ведь не только зона интересов Эрдогана. Интерес высказывали и британцы, и американцы. Просто Эрдоган даже в то время, когда у нас с ним были нормальные отношения, не признал Крым российским. И его много раз ловили на том, что он высказывал достаточно провокационные вещи. А последний раз он вообще не стал стесняться.- Сказал, что Крым должен быть территорией современной Турции.- Понятно, если посмотреть, как связана Украина с Турцией, там четко прослеживается британская нить. Братание Зеленского в Лондоне с руководством разведки Ми-6, вояжи ее представителей на территорию Турции сделали то, что раньше не удавалось при правительстве Порошенко. Тогда были попытки заключить контракты, заинтересовать турецкую стороны, чтобы совместно производить какое-то оружие. А во времена Зеленского, у которого с экономикой все плохо, вдруг неожиданно все получается. Просто была дана команда, и там, и там эту команду выполнили.Поэтому в Донбассе вероятность карабахского сценария достаточно высока. Как показал конфликт на Южном Кавказе, как раз беспилотники как дешевый вариант замены боевой авиации при грамотном использовании являются достаточно грозной силой.- Украина доросла до этого технологически?- Да, но ей нужны ресурсы. Украинская экономика - дотационная. Но через Турцию, через другие финансовые круги, которые заинтересованы в глобальных стратегических задачах, они необходимую помощь получат.«Переворот в Приднестровье»- Новый президент Молдавии, кажется, тоже начинает ковырять старые раны… Майя Сандау заговорила о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.- Она, кстати, пришла к власти благодаря западным технологиям, победила за счет выборщиков, которые голосовали в Европе. Этот вопрос поднимался на уровне НАТО, когда Йенс Столтенберг просил Россию в 2019 году покинуть Приднестровье, и все нам про какую-то резолюцию ООН напоминали. Эту тему помуссировали и бросили.Но если посмотреть все точки конфликтов, они обозначили в докладе Rand Corporation, который вышел в декабре 2019 года. Там четко обозначен Южный Кавказ, Приднестровье, Средняя Азия. Там существует огромное количество поддокладов, часть из них закрыты. Почитать нельзя. Доклад посвящен сдерживанию и противодействию России. Там говорится об экономических мерах, которые США должны предпринять. По линии энергетики – «Северный поток» и так далее.А если мы говорим о геополитическом сдерживании, военная помощь Украине. Поддержка сирийских повстанцев. Содействие либерализации в Белоруссии. Южный Кавказ. Уменьшить влияние России в Центральной Азии. Переворот в Приднестровье. Четко обозначены точки, которые в планах, которые будут реализовываться.- Легко расшатать обстановку в Приднестровье?- Там было 14 % голосовавших, которые отдали голоса за Санду. Раньше такого даже близко не было. Конечно же, мы там своих миротворцев не бросим. Но понятно, что это произойдет только тогда, когда вместо слов заговорят стволы. А до этого будет идти давление и, возможно, провокации на территории Приднестровья. Там же находятся огромные военные склады. Со стороны Запада уже звучат предложения, озвученные Санду: давайте ликвидируем их. Она подбрасывает сладкую косточку, чтобы мы могли ее поймать и радостно реализовать. Понятно, что она предлагает не из гуманных соображений, а чтобы исключить один из аргументов и сказать, что либо вы ликвидируете, либо что-то произойдет. Планы Rand Corporation под названием «переворот в Приднестровье» не просто так написаны.Внутренние проблемы Минска- Белоруссия ведь тоже фигурирует в этом докладе?- Они Белоруссию не оставят в покое. Будет все равно оказываться поддержка всем этим протестующим. Потому что масштабы этого протестного движения еще до конца не оценили. Понятно, что наконец-то сейчас прозвучало о том, что начали серьезно смотреть на границы, которые с юга, с севера и с запада. Границы с Украиной, Польшей и Прибалтикой. Белоруссии нужно заниматься этим вопросом очнь серьезно. Потому что проникновение диверсионных групп, которые подготовлены на территории Украины, для совершения актов на территории Белоруссии – это самый вероятный сценарий дальнейшего противодействия. Чтобы спровоцировать действующую власть. Нужно вспомнить Россию, что во время чеченских войн у нас смертники работали на территории России. В том числе в Москве. Взрывали метро, дома. Такой сценарий может быть и на территории Белоруссии. Если там спецслужбы будут не так рьяно работать. Сейчас они предупреждены. Надеюсь, что они с этим справятся.И всему этому можно сколько угодно противодействовать. Но пока не будут решены главные внутренние проблемы, которые подпитывают это протестное движение не без помощи Запада. Конституционная реформа, Всебелорусское собрание… Я надеюсь, там будут озвучены такие аргументы, которые успокоят общество. И покажут ему какое-то будущее. И это будущее, я надеюсь, - с Россией, никак иначе. Никакой многовекторности.Неспокойная Средняя Азия- Где еще может стать горячо в новом году?- Я думаю, что еще будет вопрос, связанный с Северным морским путем. Арктическую карту все равно будут разыгрывать в следующем году. Будут попытки провокаций со стороны стран НАТО, Соединенных Штатов Америки. Берингов пролив, например, еще одна зона, где могут начаться такого рода провокации. Американцы не зря собираются там усиливать авиационную группировку и направляют туда F-35 в количестве 54 штук.Это провокации в районе Дальнего Востока. Не зря же наши «стратеги» патрулировали недавно это пространство со «стратегами» Китайской народной армии. Весь этот регион. Плюс Курилы. Японцы сейчас не просто бьют тревогу, что Курилы начали обрастать не только формальным понятием границы или законным понятием границы, но еще к этому понятию добавляется военная составляющая. Курилы превращаются в укрепрайон. Россия от слов, предупреждений и так далее перешла к конкретным делам. Какого-то рода демарши с провокациями в водах будут. В том числе с участием японских рыбаков.- А Средняя Азия?- Есть стратегическая задача – уменьшение влияния России в Центральной Азии. У нас там есть зона интересов. В том числе в Афганистане, Пакистане, Индии. Это будет продолжаться. Потому что в наших постсоветских республиках бывших сейчас существует определенное количество людей, которые смотрят в сторону Турции.Большинство молодых людей, которые получили образование благодаря турецким грантам, связывают свое будущее с Турцией. Это и в Казахстане, и в Киргизии, и в Таджикистане. Я уже не говорю про Туркмению и Узбекистан. Эти страны смотрят в сторону Турции. Именно на них рассчитаны эти эпатажи со стороны Эрдогана. Самое интересное заключается в том, что люди, которые получили турецкое образование, стажировались в Турции, начинают двигаться по карьерной лестнице во властных структурах этих республик. И такое движение наблюдается достаточно давно, примерно с 2010 года.Эти подвижки с уменьшением влияния России будут прослеживаться в этих странах до тех пор, пока эта протурецкая составляющая не наберет там силу. Такую силу, что сможет открыто выступить против России.Сирийская кампания- Сирию что ждет в следующем году?- В Сирии вопросы замирения сторон будут оставаться. Но сейчас там краеугольный камень – это возврат сирийских беженцев. Только на территории Турции их порядка 3,5 млн. человек. Если их вовремя не вернуть, из них сделают боевиков, которых потом мы обнаруживаем в Нагорном Карабахе. Люди бежали от войны, в конце концов оказались на войне и еще получили в руки автомат. Пока тема с беженцами не будет закрыта, я думаю, эти боевые действия на территории Сирии будут продолжаться.Там не решен вопрос с анклавом Идлиб и Заевфратьем. Эти территории еще не присоединились к Сирии. Пока они не вернутся, вопросы успокоения, экономического развития страны под большим вопросом. Поэтому присутствие нашей группы войск, ВКС, базы в Тартусе останется надолго. Будут отдельные стычки, будут попытки захвата стратегически важных районов. Боевики в Идлибе проходят подготовку, получают оружие со стороны Турции.То же самое происходит с Заевфратье. Но там еще присутствуют США в нефтеносных районах. И не стоит забывать южное направление, где находится контингент американских войск. Это три точки, которые в следующем году Сирии не будут давать покоя.СПРАВКА \\"КП\\"Алексей Леонков, военный экспертРодился в 1967 году. Учился в Харьковском высшем авиационно-инженерном училище имени маршала Крылова. Редактор и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества». Автор телеграм канала \\"Мадуро - не дура\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСроки и планы составлены: Когда Украина нападет на Донбасс по сценарию КарабахаПо данным разведки ДНР, подготовка Киева к наступлению закончится к началу февраля (подробности)Запад готовит России «белорусский сценарий»Наш колумнист Александр Коц о том, кто может стать российской Тихановской (подробности)