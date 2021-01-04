В ночь с 4 на 5 января в канадском городе Эдмонтон пройдет полуфинал чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Россия будет биться против Канады за место в финале турнира. 9 лет назад в этом же Эдмонтоне россияне победили 6:5 грозного соперника и прошли в финал турнира. С тех пор в полуфиналах пути двух команд не пересекались.Однако сейчас наша команда будет требовать \\"вернуть должок\\". Ведь в финале МЧМ-2020 наши уступили в драматичной игре канадцам со счетом 3:4. Так что настрой на поединок полуфинала турнира будет у россиян стоящим. Товарищеская игра с Канадой перед турниром завершилась для нас поражением 0:1. Но сейчас же - время важной битвы за место в финале.\\"КП\\" предлагает ответить на главный вопрос - кто сегодня будет лучше в хоккее? Канада или же Россия? Выбирайте один из вариантов ответа в нашей специальной форме. Голосование будет продолжаться до полуночи 5 января. После чего мы подведем итоги.Прямая видеотрансляция матча Канада - Россия начнется в 2:00 по московскому времени. Эфир можно будет увидеть на Первом канале, сайте 1tv.ru, официальном сайте ФХР. Прямую онлайн-трансляцию проведет и сайт KP.RU.