ДОХОД В 10% В ГОДСайты объявлений и торговые площадки в интернете сегодня забиты не только фальшивыми царскими рублями. Множатся и предложения о продаже различных видов исторического холодного оружия. Спрос на него вырос многократно. А как не расти, если различные именитые эксперты перетягивают прогнозы курсы валют, как атлеты какой-нибудь канат. Еще слухи всякие: то вот-вот рубль рухнет, то наоборот доллар обвалится. И граждане, у которых есть лишние деньги, вкладывают средства уже в ножны старинных сабель.- Только вот мастера многих этих мечей, шашек и кинжалов не только живы, но и неплохо на этом зарабатывают, - предупреждает меня директор антикварного салона «Военная мысль» Владислав Середа- Почти все, чем торгуют в интернете, к оружию отношения не имеет.- Как так?- По закону, гражданин, который рискнет самостоятельно продать антикварный тесак через интернет, может быть привлечен к уголовной ответственности за торговлю оружием. Сегодня вы можете купить и повесить над кроватью хоть шашку без всяких документов, но вот продавать самому нельзя, - объясняет Середа.В магазинах вам продадут шашку с заключением ведущих специалистов Росохранкультуры, с которым антикварное оружие переходит в разряд предмета культуры.Самыми старыми салонами, которые торгуют старинным оружием в Москве являются «Военная Мысль» и «Лейбштандарт». Первый расположен в прямой видимости от Лубянки, а второй от посольства Великобритании и Дома правительства России. Как вы понимаете, аренда помещений в центре города - дело недешевое. Но и места выбраны не случайно: постоянные клиенты имеют привычку наведываться туда во время своего законного обеденного перерыва.Цены на хороший оружейный антиквариат начинаются от 100 тысяч рублей. И он не залеживается: любой клинок глаз радует, а в умелых руках - серьезный аргумент в защите дома от вооруженных грабителей. Да и какой мужчина пройдет мимо такой вещи!Но подлинников встречается все меньше. Ведь многие, кто научился за последние годы разбираться в рынке, активно вкладывали бумажные деньги в исторический металл. Эксперты заявляют, что вложение в предметы с ценником от 150 тысяч рублей (а именно столько стоят клинки достойного уровня) может в перспективе дать 5-10 процентов ежегодной прибыли вне зависимости от экономических потрясений и курса валют и нефти.Расчет, несмотря на ряд факторов, несложный: с распространением автоматического огнестрельного оружия, сабли, шашки и кинжалы изжили себя еще в начале 20 века. В советское время холодное оружие было запрещено. Его изымали и уничтожали. В последние десятилетия людей на земле и желающих приобрести редкий предмет становится все больше, а антиквариат как доллары не напечатаешь. С закрытием границ этой весной любой коллекционный материал и вовсе стал большой редкостью. За время пандемии на Западе успел даже сформироваться свой внутренний рынок любителей русского холодного оружия. А это означает, что даже при открытии границ, клинки с аукционов Европы и США станут дороже и будут реже попадать в Россию. Этими обстоятельства и заставляют мошенников агрессивно завоевывать отечественный рынок.КОРТИК НИКОЛАЯ ВТОРОГО- Сегодня можно подобрать древний холст и краски, чтобы сделать копию старинной картины, но вот отковать булатный клинок восточного шамшира или найти шагреневую кожу к его ножнам, которую в 19-ом веке вырабатывали исключительно из шкуры полуосла кулана, чью популяцию извели еще в 19-ом веке, не имеет смысла. Затея обойдется дороже антикварного предмета, - рассказывает секреты антикварного дела Середа.Но спрос на императорскую забаву - коллекционирование холодного оружия, рождает предложения: участники группы в Фейсбуке «Подделки русского старинного оружия» публикуют фотографии копий очень высокого качества, которые попались им в сети. Обсуждают подделки.- Иногда производители берегут репутацию и честно предупреждают, что это копия. Кроме копий, есть восстановленные предметы антиквариата, когда к найденному в чулане клинку подбирают старые ножны и рукоять. На Кавказе местами даже возродились целые центры ремесел, где мастера приблизились к уровню работы со сталью и серебром, что позволяет им делать отличные кинжалы, шашки, пистоли и ружья, которые можно принять за старые предметы кубачинских мастерских.Они могут также стоить десятки тысяч рублей, но антикварными станут лет через 150. Но нередко такие предметы вывозили из России как копии, а продавали на зарубежных аукционах как подлинники. Многие вернулись в страну с аукционными документами уже как антикварные.Так несколько лет назад в Екатеринбурге внезапно «всплыл» кортик Николая Второго, про который говорили, что его за плинтусом в Ипатьевском доме нашли.Он появился с поддельной экспертизой и был продан за полмиллиона долларов предпринимателю, который через какое-то время решил похвалиться им на выставке в местном музее. И вышел конфуз. Оказалось, что подлинный кортик, с дарственной надписью Николаю Второму от германского кайзера Вильгельма Второго хранится в фондах музея-заповедника «Царское село». Просто в 90-е годы музейщики разрешили питерским реставраторам сделать с него точную копию. И, говорят, что не только с него одного…Обывателям копии такого уровня не предложат. Продавцы в интернете ориентируются на безвкусие обывателей. И уже настолько расслабились, что стали придумывать свои фантазийные предметы: современных казаков уже вооружили «ножами пластуна», которых никогда не было, а разновидностям «финки НКВД» скоро будет завидовать любой спецназ мира. Создатели всех этих заточек так обнаглели, что рядом с известным снимком, где Александр Третий с ножом на поясе опубликовали фото современного «кинжала Самсонова», которого этой заметкой фактически приравняли к антиквариату. Замечают это лишь те, кто давно в теме: на рынок следом выбросили сотни предложений охотничьих кинжалов Самсонова и Свечникова, которые раньше считались большой редкостью. Отличить по снимкам подделки не могут специалисты!ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ДЕЛАЮТ ПО ФОТОО том, какие музеи стоит посетить желающим увлеченным старинным оружием «Комсомолке» рассказал хранитель коллекции холодного оружия Музеев Московского Кремля, кандидат исторических наук Василий Новоселов- Любителям этой темы непременно надо посетить Эрмитаж, где создана новая экспозиция «Музей российской Гвардии», Царское село и Гатчинский дворец с императорскими арсеналами. Прекрасные оружейные коллекции существуют в Центральном Военно-Морском музее и Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Горном музее в Санкт-Петербурге, в Государственном историческом музее (ГИМ) хранится много оружия императоров, а также коллекции полковых музеев русской царской армии.- А может ли где-нибудь на чердаке найтись клинок, который принадлежал царю?- На чердаке шансов не много. Иногда всплывают статусные предметы из старых коллекций на аукционах за границей. Да, бывают чудеса. Вот исследователь и коллекционер кавказского оружия Сергей Талантов несколько лет назад приобрел и идентифицировал по документам подписной клинок шашки, которую Эриванский полк вручил Александру Третьему. Это действительно редкая удача, находка коллекционера, который благодаря своим знаниям смог распознать подлинный исторический раритет.- Как бороться с такими подделками в интернете?- Честно – не знаю. Это коммерция, подчас совсем недобросовестная. Мало того, порой для раскрутки новодельных вещей используются изображения оружия из музейных собраний, в том числе и Оружейной палаты. Некоторые умельцы даже пытаются делать точные копии наших вещей, пытаясь потом выдать их за подлинники. Тут уж читателям и серферам надо обращать внимание на источники информации. Чаще интересоваться тем, что можно увидеть и почитать на музейных сайтах. У нас на сайте есть раздел наука, где наши исследователи публикуют достоверные материалы, которые интереснее любого сайта в интернете (исключением можно считать блог «Историческое оружиеведение» - прим.Ред).- А почему вы не можете как эксперт опровергнуть, заявить, что в интернете опубликована подделка?- Никогда ни один специалист не станет выносить свой вердикт по фотографиям. А те, кто выкладывает в сеть новодельные вещи, сам никогда к такому эксперту не обратится. Частным коллекционерам я бы посоветовал прежде, чем покупать «императорское оружие», найденное на просторах интернета, обращаться к официальным экспертам Министерства Культуры, у которых есть и соответствующая квалификация и репутация.К слову, поддельный кортик Николая Второго на выставке в Екатеринбурге заметил аттестованный эксперт Росохранкультуры по УрФО Александр Гвоздевич.КАК НАШЛИ ШАШКУ ИМПЕРАТОРА«Комсомолке» удалось встретиться с коллекционером Сергеем Талантовым, который нашел реликвию Дома Романовых и вернул ее из-за границы. Он рассказал «КП» об этой удивительной истории:- Предмет увидел случайно в частной зарубежной коллекции. С виду обычная офицерская шашка образца 1881 года, но на ее золотом эфесе было вырезано штихелем «За храбрость», а на клинке целое предложение: «Лейб Эриванский полкъ августейшему шефу тионеты 1888 г.» К счастью, клинок не стали чистить и полировать, как любят некоторые коллекционеры. Хранили и продали таким, как нашли. Я, конечно, тогда уже знал, что только император Александр Третий был августейшим шефом старейшего полка Российского императорской армии 13-го Лейб- Гренадерского Эриванского полка. Ведь только ему и могли преподнести эту шашку: летом 1888 года Александр Третий путешествовал по Кавказу с семьей, и офицеры-эриванцы решили сделать ему подарок - «золотое оружие» с клинком древнего происхождения. Я выкупил этот предмет и перевез в Россию. Теперь это наше достояние.- Есть ли прямые свидетельства принадлежности этой шашки государю?- Первое упоминание нашел в книге «История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества полка за 250 лет». В нем нашел даже подробное описание подготовки подарка императора от офицеров полка. Вот как она описана там: «Еще в начале 1888 года стало известно, что Кавказ посетят Государь и Государыня, тогда же Ереванцы решили поднести своему венценосному Шефу «золотое оружие» с клинком древнего происхождения. Такая древность имелась у одного из офицеров полка, капитана князя Семена Семеновича Вачнадзе». В документе также раскрывается история самого клинка. Указывается, клинок был подарен отцу Вачнадзе князем Мингрелии Дадиани, который также служил в этом полку полвека назад. Когда мингрельцы подожгли дом отца капитана Вачнадзе, тот умолял спасти лишь шашку.Он говорил, что эта шашка не раз спасала жизнь князю Дадиани в боях с горцами. Шашка действительно отличалась искусством работы и имела хороший баланс: если ее положить на палец плашмя, - она тотчас становилась на обух. Шашку отправили в Санкт-Петербург на оружейную фабрику братьев Вильгельма и Густава Шаф для отделки. После этого ее доставили на Кавказ уже в «золотом одеянии»: с золоченным эфесом, а детали ножен были выполнены из серебра и позолочены. Возможно, из-за этого они и не дожили до наших дней. Вручили шашку государю 6 октября 1888 года. Этот исторический факт зафиксирован в книге «Царская Семья на Кавказе». После революции 1917 года след шашки был потерян, но вот недавно она заявила о себе.Есть рисунок шашки, выполненный придворным художником Александра Третьего автором самого известного рисунка русских играных карт Адольфом Шарлеманем. Предмет прошел недавно государственную экспертизу.- Шашка находится в вашей коллекции?- Держать предметы с такой историей под подушкой нельзя. Шашка экспонировалась в Тульском Государственном Музее Оружия. В дальнейшем планирую экспонировать этот предмет в других музеях страны.ТАЙНЫ АНТИКВАРОВ МОСКВЫ- Сергей, а как человеку без опыта отличить настоящий исторический клинок от современного?- Без опыта и специальных знаний - никак, - разводит руками Сергей Талантов. - Многие люди собирают копии годами, а потом, столкнувшись с опытным коллекционером или оценщиком, хватаются за голову. Еще больше таких подделок подносят чиновникам в виде подарков. На кадрах с обысками губернаторов-миллиардеров можно было видеть всю эту блестящую золотом безвкусицу.- Почему такого не наблюдалось в коллекциях наших дворян и императоров?- Такие коллекции передавались от отца сыну несколько поколений. С этим прививались знания истории и вкус. В советские годы все это прервалось. К сожалению, ситуация даже сегодня меняется слабо: музеи не спешат делиться информацией о своих предметах, а фотографии клинков, которые находятся в запасниках готовы предоставлять увлеченным историей людям только за деньги. Если в Англии можно запросить в музее снимок предмета для публикации за 10 фунтов, то в России он обойдется увлеченному человеку в 10 -15 тысяч рублей! В Государственном каталоге Музейного фонда России, где сейчас формируется цифровая база всех музейных коллекций снимки публикуются в таком смешном формате, что порой можно рассмотреть лишь общие очертания предмета.Мы открыли с Талантовым сайт Госкаталога. Если крупные музеи дают еще более-менее крупные снимки, то музеи региональные не могут даже правильно атрибутировать предметы. Вот эфиопский меч шотель сотрудники одного из российских музеев назвали просто и незатейливо: «Сабля, Турция, 19 век». В другом - османский ятаган назвали «черкесским кинжалом», кинжал шапсугов «кинжал-шашка черкесский «Кавказ», а русский тесак с пилой – бебутом.А вот сотрудники Историко-краеведческого музея им. С.М Лисенкова из Татарстана называют клинок армейского бебута начала 20-го века «клинком от меча» 16-го века.И таких нелепых атрибуций очень и очень много. Смех смехом, но создается этот Госкаталог на средства государственного бюджета. С этим материалом потом будут работать ученые и студенты…- А нужен ли он Госкаталог, если даже снимки в нем снимали на телефон?- Вы знаете, мы пошли своим путем: создали нечто альтернативное Госкатологу в Фейсбуке по кавказскому оружию, - показывает Сергей Талантов. - Проект «Историческое оружие Кавказа» в Фейсбуке имеет свой клуб коллекционеров. В проекте участвуют историки, сотрудники музеев, эксперты, коллекционеры и реставраторы со всего мира. Появилась мода на историческое оружие: недавно в Москве прошла первая выставка, организованная коллекционерами «Империя и Кавказ», российский исследователь афганского оружия Дмитрий Милосердов удивил посольство Афганистана в Москве презентацией своей книги «Холодное оружие Афганистана 19-го - начала 20 веков, в Краснодарском музее им. Е.Д. Фелицина сейчас открылась выставка коллекционеров «Блеск стали».Хотелось бы, чтобы государственный цифровой каталог прошел строгую внутреннюю экспертизу, и не уступал частным инициативам энтузиастов.ПРОКЛЯТИЕ МАРАТА ПОРАЯКстати, появление Госкатолога тоже было не случайным. Он должен был приостановить воровство в государственных музеях. Вы сейчас не ослышались.- Свою коллекцию собрал на «Вернисаже» в конце 80-х, - рассказывал в 2008 году корреспонденту «Комсомольской правды» известный московский коллекционер Марат Порай, - Знаешь, какие жадные людишки в региональных музеях и театрах работали? Они шили копии военных кителей 17-18 веков и подменяли их на подлинники, которые в картотеке значились какими-нибудь «сюртуками синего цвета». Фотографий предметов в музейных каталогах не было никаких, а потому можно было шашку первой половины 19 века легко подменить на шашку начала 20 века. А это ведь разница в сотни тысяч рублей, а порой и миллионов.Да, было время такое, что многим региональным музеям местные власти просто перестали выделять деньги на отопление и охрану.И Порай, как мог, пытался сохранить историю. Он выкупал музейные предметы, что их сотрудники регулярно приносили на «Вернисаж». За это время от него ушли три жены, он дрался с бандитами и судился с милиционерами, которые изымали у него древние револьверы. А все ради того, чтобы сделать в Москве из этого разношерстного собрания частный музей.Свою коллекцию стоимостью в 10 миллионов долларов (по его личным оценкам) коллекционер не раз предлагал передать правительству Юрия Лужкова совершенно бесплатно, в обмен на небольшое здание в Москве, да чтобы коллекцию не «дербанили, а частный музей его именем назвали».Но вот вторым Шиловым Пораю стать не дали: коллекция не вдохновила музейных сотрудников и одержимый идеей Порай заявил, что проклинает свое собрание и каждый предмет в отдельности, после чего умер (фото 28 Коллекция Порая в его квартире). Собрание холодного оружия, монет, наград и редкой военной формы родственники перевезли в антикварный салон «Гелос», где оно быстро испарилась на аукционах. Говорят, проклятие Марата Порая живет до сих пор. Мол, из-за недооценки предметов даже аукцион закрылся.- Если недооценены были, значит должен был заработать и процветать, - интересуюсь у Владислава Середы, который успел там приобрести несколько предметов.- Процветал, но не долго, ведь говорят, что легкие деньги не приносят счастья. Сначала аукционист стал выпивать на радостях, потом серьезно заболел, а недавно умер, - констатирует факты Владислав Середа.- А сейчас остались аукционы, где можно купить подлинный кавказский кинжал или шашку?- На единственном в России аукционе холодного оружия «12-й стул», о котором «Комсомолка» уже рассказывала в свете продажи родственниками Людмилы Зыкиной ее драгоценностей.ПОЧЕМ ШАШКА ДЛЯ НАРОДА?- Как идут оружейные торги во время пандемии, - поинтересовались мы у владельца Аукционного дома 12-й стул Ивана Ефимова.- Провели первый аукцион антикварного оружия https://www.12auction.ru/a23 в июле 2020 года, и, к удивлению, увидели, что старинным оружием в России интересуются большое число людей. Нами за день торгов была распродана коллекция уникального оружия на 9 миллионов рублей. Сегодня холодное и огнестрельное оружие, признанное культурной ценностью, может покупаться и продаваться через аукционы без дополнительных разрешений. Кризис-кризисом, а разборчивые люди предпочитают беспроцентным вкладам и валюте - антиквариат.- Что ценится?- Не только антикварное оружие. Любой редкий предмет, который имеет свою уникальную историю связанную с известными людьми. Вот в архиве конструктора оружия Федора Токарева, было «кандальное кольцо» декабриста Оболенского, с семейной историей, которое объясняет, как оно ему попало. Только это кольцо ушло за 6 миллионов рублей! Мы самую дорогую детскую книгу в России знаете как нашли? Когда пришли домой по приглашению владелицы, эта книжечка просто выпала с полки, а она даже не стала ее поднимать. А мы подняли… Вот издание 1933 года Аркадия Гайдара «Сказка о Военной Тайне, о Мальчике-Кибальчише и его Твердом Слове» с иллюстрациями Конашевича ушла на торгах за 2 300 000 рублей. Это не те средства, которые можно игнорировать. А когда речь идет о коллекции, которую надо делить между родственниками, аукцион - лучший вариант. Разделом прибыли занимаются наши юристы, все оформляется официально.- Выходит, что продать антикварную саблю у вас можно без проблем?- Можно, и не ошибетесь, так как она имеет заключение известных экспертов. Лучше знать историю предмета, который вы приобретаете или продаете. Именно поэтому советуем молодежи больше читать книжек и внимательно слушать своих дедушек и бабушек. Мы уже сталкивались с ситуациями, когда содержимое некоторых московских квартир оценивалось намного больше, чем сами квартиры.- Можно будет на следующем аукционе прикупить шашку императора?- Планируется выставить до 40 уникальных предметов с документами. Среди них шашка в серебре наркома внутренних дела Дагестана Григория Каранадзе, что охранял Ялтинскую и Потсдамскую конференции и кинжал одного из казаков Собственного его Императорского Величества Конвоя. Их начальная цена на аукционе заявлена в 700 тысяч рублей. Но есть предметы цены на которые начинаются и от 120 тысяч.В ЭТО ВРЕМЯВ ходе подготовки материала выяснились, что в Москве по подозрению в покушении на убийство арестован совладелец крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion Владислав Мангутов, который на выставке «Империя и Кавказ» представил общественности редкую закавказскую шашку со штыковым концом с надписью: Умри злодей, от руки моей». Когда-то именно эта редкая шашка начала 19-го века была жемчужиной в оружейной коллекции того самого московского коллекционера Марата Порая.ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТРоссийская земля хранит коллекции оружия многих армий. Оказывается, что на территории Кремля и Бородинского поля сегодня находится самая большая коллекция европейских пушек и 86 процентов всей артиллерии Великой Армии Наполеона. Они были собраны с полей сражений по указу Александра Первого.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШпионские кольца и пистолеты султана: что сокрыто в частной коллекции оружия уральского миллиардера Алтушкина«Комсомолке» удалось лично посмотреть закрытый от массового зрителя арсенал главы Русской медной компании Игоря Алтушкина (подробности)