Александр Абдулов и Ирина Алферова прожили вместе 17 лет. С первой женой актер не только расписался, но и обвенчался. А дочь возлюбленной Ксению растил и любил как родную. Девочке было всего два года, когда ее мама стала жить со звездой экрана. Ксения считает Александра Гавриловича своим отцом и в день его смерти поделилась своей скорбью с поклонниками.Ксения Алферова разместила в блоге редкое черно-белое фото с Александром Абдуловым. Отец и дочь трогательно смотрят друг на друга. \\"Не люблю 3 января! В этот день не стало моего Папы!\\", - подписала снимок актриса.К слову, поклонники Ирины Алферовой по сей день с ностальгией вспоминают ее союз с Абдуловым. Их по праву считали самой красивой кинопарой СССР. После развода с Алферовой их дочери Ксении было 16 лет. Александр Гаврилович удочерил девочку. Он не потерял связь с наследницей после расставания с первой женой и старался во всем поддерживать Ксению.Кстати, она, узнав в подростковом возрасте о том, что Абдулов не ее родной отец, не изменила своего отношения к Александру Гавриловичу. \\"Папа - очень большой, уникальный человек, которого любила вся страна, каждому из которой кажется, что он его близкий друг. У него была большая душа, он был весь искристый. Про него сложно рассказывать... Если, например, его попросить купить картошки, то домой приносился огромный мешок\\", - делилась артистка в родном из интервью.По ее словам, в детстве она очень любила кукурузные палочки. \\"Попросила однажды: «Папа, купи мне кукурузные палочки!». Вы не догадаетесь, сколько он их купил! Это было несколько коробок от пола до потолка с упаковками этих палочек. Как же иначе? Дочь попросила лакомство! Если кукла, то покупалась самая большая кукла. Если путешествие, то это было самое далекое, самое веселое, самое необычное путешествие. Потому что он - сказочник, выдумщик, какой-то невозможный человек, который за одну жизнь прожил десять, двадцать, тридцать жизней!\\", - рассказывала Ксения.3 января 2008 года Александра Абдулова скончался в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни. За год до этого у народного артиста обнаружили четвертую стадию рака легкого. А за несколько месяцев до смерти он встретился с Ириной Алферовой. Тогда актер уже сильно изменился внешне. \\"Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле\\", - откровенничала актриса.