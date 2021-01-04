Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что время для проведения нового референдума по вопросу независимости Шотландии еще не настало.«У них в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – заявил он.В подтверждение своих слов глава правительства Великобритании напомнил, что решение о продлении членства страны в Европейских сообществах было принято после проведения всенародного референдума летом 1975 года. Референдум, который привел к брекзиту, состоялся спустя 41 год – в 2016 году. И это, по мнению Джонсона, достаточный временной промежуток для принятия подобных решений.В то же время, референдум о независимости Шотландии состоялся всего шесть с небольшим лет назад (в 2014 году) и тогда большинством голосов шотландцы решили остаться в составе Великобритании (за проголосовало 55% участников референдума).В свою очередь, первый министр Шотландии Никола Стерджен, возглавляющий Шотландскую национальную партию, заявил, что референдум по вопросу отделения от Великобритании может быть проведен уже в этом году. В качестве основного аргумента политик приводит тот факт, что большинство шотландцев в 2016 году высказались против выхода Британии из Евросоюза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБрекзит: опубликован полный текст соглашенияДокумент объемом в 1246 страниц намеренно не публиковали до Рождества (подробности).