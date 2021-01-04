Эти Рождество и Новый год могут остаться в памяти жителей солнечной американской Флориды как рекордно холодные за последние 20 лет.Национальная метеорологическая служба предупредила, что возможны холода от –1 до +4 градусов по шкале Цельсия.Это действительно настолько непривычная погода для штата, что власти в канун Рождества развернули специальные приюты для бездомных. В них обещают не только позаботиться о тех, кто не может самостоятельно укрыться от холодов, но и обеспечить защиту от распространения коронавируса.А еще население предупредили о падающих игуанах: непривычные к такому понижению температур хладнокровные животные впадают в ступор и падают с деревьев. Впрочем, при этом они не погибают.Ситуация с пандемией лишила жителей штата возможности вживую понаблюдать традиционное переодевание серфингистов в костюмы Санта-Клауса – на этот раз действо прошло в онлайн-режиме.Зато самому Санта-Клаусу и его оленям выдано разрешение беспрепятственно входить в жилища и помещения на территории штата. Документ подписан комиссаром по сельскому хозяйству Никки Фрид:– Учитывая проблемы этого года, мы хотим, чтобы Санта-Клаус мог безопасно путешествовать по штату и дарить радость всем детям Флориды.