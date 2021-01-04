Стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп потребовал от вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов, пересчитать голоса избирателей в свою пользу.В разговоре, который состоялся между Трампом, вице-губернатором Брэдом Раффенспергером и его юристконсультом Райаном Джермени, глава Белого дома прибег к откровенным угрозам:– Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста. Я просто хочу найти 11780 голосов, потому что мы выиграли.По утверждению издания The Washington Post, имеется запись разговора с претензиями и угрозами Трампа.Вице-губернатор штата Джорджия, член Республиканской партии Брэд Раффенспергер курировал процесс подсчета голосов на прошедших в США всеобщих выборах президента.Согласно заявлению властей штата, в Джорджии победил Байден. Несогласие команды Трампа привело к пересчету голосов, однако результат от этого не изменился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп выступит с речью на \\"победном митинге\\" в ДжорджииВыступление президента США анонсировал Белый дом (подробности).