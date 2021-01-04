71-летний Борис Грачевский заставил поволноваться и близких, и друзей, и коллег, и поклонников. Телефон жены Грачевского последнюю неделю разрывался от сообщений – все хотели узнать, как себя чувствует Борис Юрьевич, который был госпитализирован с коронавирусной пневмонией. Екатерина отвечала лишь родне и близким друзьям, всех просила молиться о здоровье ее мужа. О выздоровлении Бориса Грачевского говорить пока рано, но первые хорошие новости из больницы появились.Семья Грачевского заразилась коронавирусом в середине декабря – сначала все лечились дома под наблюдением врача. 36-летняя супруга звезды переносила болезнь легко. А вот у Бориса Юрьевича к скачкам температуры и кашлю добавилась одышка, и после двух недель лечения дома, его госпитализировали 27 декабря с коронавирусной пневмонией. Грачевскому в больнице начали лечение, он получал кислородную поддержку, но 30 декабря был переведен в реанимацию, где провел пять дней. И вот появились первые хорошие новости.Коллега Бориса Грачевского рассказал kp.ru: «Переволновались все. Но критического состояния не было – хотя и писали много об этом. Состояние тяжелое, но стабильное – так сообщала жена. Но вот хорошие новости: кризис позади, Борис пошел на поправку. Отвечает! В нормальном настроении. Когда выпишут, не знаем».Супруга Грачевского вчера впервые за долгое время выдохнула – наметилась положительная динамика. Переживаний было много: возраст, сопутствующие заболевания Бориса Грачевского добавили тревог. Помимо хронических заболеваний у Грачевского онкология в стадии ремиссии. Борис Юрьевич победил рак кожи, постоянно контролировал состояние здоровья – поводов для беспокойства не было. Грачевский не уставал благодарить жену Катю: она поддержала морально и стала его ангелом-хранителем. Екатерина научилась готовить низкокалорийные сладости и другие деликатесы, так как муж на строгой диете, всегда находила слова поддержки – даже в самые трудные моменты жизни. Борис Юрьевич так говорил нам о вдохновении, которое ему подарила молодая жена: «У меня самый эротический роман с жизнью. Встаю утром и лечу по делам, как на самое желанное свидание. Счастье, что рядом со мной есть человек, который летит со мной…» В семье в 2020-м году появился наследник - 9-месячный сын Филипп. Екатерина с Филиппом в загородном доме семьи, на карантине. Ждут выздоровления главы семейства – пока есть надежда, что после праздников уже воссоединятся дома.На данный момент Борис Грачевский продолжает лечение в 52-й больнице, находится под контролем врачей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Борис в стабильном состоянии, на кислородной поддержке»: друзья рассказали о лечении ГрачевскогоКоллеги художественного руководителя «Ералаша» опровергли выписку Бориса Юрьевича из коронавирусной больницы (подробности).