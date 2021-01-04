Более 800 тысяч человек в нашей стране уже вакцинировались «Спутником V». Первой российской вакциной от коронавируса прививаются и наши знаменитости. Многие звезды скрывают этот факт, так как видят, как их коллеги, поделившиеся фотографиями из прививочного кабинета, отбивают в соцсетях агрессивные атаки антипрививочников. Но есть и те, кто не стесняется и делится опытом. Рассказываем о 10 звездах, которые не скрывают своего опыта вакцинации «Спутником V».48-летний Сергей Брилев вакцинировался накануне нового года. Поэтому руководитель и ведущий программы «Вести в субботу» пошутил: «Дожил до безалкогольного вина. Но зато позавчера привился уже повторно. Оттого и нельзя. Самое неприятное, что настоящего вина и не хочется…» Подписчики в социальных сетях, рассматривая фото бутылки с безалкогольным вином тут же стали давать советы Брилеву – мол, пару бокалов можно. Но звезда ТВ был непреклонен: «Я уж выдержу три дня. Даже прикольно в Новый год воздержание».50-летняя Марианна Максимовская перед прививкой «Спутник V» делала тест, которые показал у нее отсутствие антител к коронавирусу. А вот о таком результате сообщила телеведущая после вакцинации: «После первой фазы - 1:100, после второй - 1:3200». Напомним, что вакцинация состоит из двух этапов – вторую прививку делают через 21 день после первой. Максимовская на своей странице Facebook подробно рассказала о своем опыте вакцинации: у Марианны диабет первого типа. Поэтому многие интересовались у Максимовской – разрешена ли прививка с этим заболеванием. Телеведущая ответила так: «Я ориентировалась на мнение академика Гинцбурга и очень подробно расспрашивала его о противопоказаниях. Мне, с диабетом 1 типа, «Спутник» подошел. По словам академика, диабетикам и сердечникам как раз вакцина нужна. Ее нельзя делать людям с аутоиммунными заболеваниями».Максимовская поделилась своим опытом: «Если коротко - меня вакцина буквально спасла. Первую фазу вакцинации мы с мужем сделали в конце ноября. У меня ночью поднималась температура до 38, у него - никакой реакции».Через неделю с небольшим после прививки в семье Максимовской родные заболели коронавирусом: «В нашей семье по очереди заболели все. Кроме меня. Я ухаживала за близкими, мы все были вместе, но я не заболела. Тогда как все остальные у нас болели тяжело, один член нашей семьи целых две недели провел в реанимации. Муж перенёс болезнь легче, видимо, все-таки помогла первая фаза вакцины. И да, я теперь на нашем опыте знаю, какими ужасными могут быть ковид и его последствия. Судя по тестам, антитела лично у меня стали вырабатываться быстро, уже после первой фазы вакцины, и в достаточном количестве, чтобы защитить от вируса. Конечно, я не могу исключительно на своем опыте переубедить скептиков и, тем более, убежденных антипрививочников. Хотя лично я - живой пример того, что прививка «Спутник V» работает. И я хочу от всего сердца поблагодарить врачей, спасавших моих родных, и учёных, сделавших в рекордные сроки вакцину, которая спасёт ещё множество жизней».56-летняя Алена Апина в какой-то момент даже опешила из-за агрессивных комментариев подписчиков в социальных сетях после того, как накануне нового года поделилась фото из прививочного кабинета. Певицу атаковали антипрививочники, но здравомыслящих поклонников и коллег оказалось больше. К примеру, актриса Елена Валюшкина поддержала подругу.Апина вторую прививку будет делать уже во второй половине января. А пока рассказала, что после вакцинации «Спутником V» самочувствие ее никак не изменилось, побочных эффектов не заметила. Через день Апина говорила, что мечтает подремать, и тут же шутила: «А кому сейчас не хочется спать?» Алена отчиталась: «Здоровье мое нормальное, чувствовалось то место, где был укол. Врачи говорят, что если в первые дни не шарахнуло - значит, пронесло!»63-летний Юрий Стоянов привился вместе с женой. Самочувствие нормальное, никаких «побочек» не было. Стоянов рассказал нам, что вместе с анителами получил спокойствие – перестал волноваться о возможном заражении на работе: «Любой психиатр скажет, что, если отключить в голове центр тревоги, станет не просто спокойнее. Этот участок тревоги освобождается».57-летний Владимир Машков на этой неделе отправится в московскую поликлинику, чтобы привиться вторым компонентом вакцины «Спутник V». «Как у Сергея Владимировича Михалкова в детском стихе было? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь», - медсестры пересказываю шутку Машкова в процедурном кабинете после первой прививки. Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков так объяснил свое решение вакцинироваться от коронавируса: «Мы все живем в страхах, в разных видах страхов. Вот этот, который на нас напал в последнее время, от него нужно избавляться. Тем более тем, кто непосредственно работает с большими коллективам».59-летний Андрей Козлов шутит, что в лабораториях и клиниках его района, где делают анализы на антитела к коронавирусу его уже знают. Капитан команды знатоков телевизионной игры «Что? Где? Когда?» стремился узнать выработались ли у него антитела после прививки – ходил тестировался неоднократно. Анализы показали, что со временем число антител к коронавирусу выросло – Козлов доволен. Андрей Козлов по образованию химик, поэтому изучил все данные о вакцине и был уверен в ее безопасности для здоровья.38-летний Евгений Плющенко весной в самом начале мировой пандемии оказался в реанимации. Олимпийский чемпион по фигурному катанию предполагал, что у него была коронавирусная пневмония. Однако анализы показали, что ни коронавируса, ни антител у него нет. Так как тренер контактирует с большим количеством людей, то он привился от коронавируса, защитив себя, семью и окружающих.39-летний Родион Газманов прививался «Спутником V» еще на стадии клинических исследований. Однако симптомы после вакцинирования не оставили у Родиона сомнений в том, что он получил не плацебо. Музыкант и телеведущий сообщал, что у него слегка болело место укола, также в первые пару дней проявились другие часто встречающиеся симптомы: «Кроме озноба, присутствовала легкая ломота в суставах и мышцах, головная боль, слегка увеличены лимфатические узлы. Кроме того, все время хотелось спать, что не помешало, впрочем, провести и выступить на двух концертах». Газманов не менял рабочий график после вакцинирования, неприятные симптомы быстро прошли.74-летний Оливер Стоун приехал в декабре в Россию снимать картину о переменах климата в мире. Американский режиссер совместил рабочий визит с вакцинацией – он попросил о вакцинации нашим «Спутником V». Побочных реакций у Стоуна не было: «Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней!» На этой неделе трехкратный лауреат премии Оскар планирует сделать вторую часть вакцины.47-летний Эдриан Броуди сделал прививку нашей вакциной в рамках испытаний еще осенью. Звезда фильма «Пианист» не испытал никаких побочных эффектов: «Я подумал, что должен сообщить всем, что я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера и хотел сказать вам, что это полностью безопасно». Впрочем, позже Броуди пошутил, что одно последствие прививки все же дало о себе знать – он иногда стал говорить по-русски.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда россияне смогут вернуться к привычной жизни после пандемии, объяснила инфекционистВрач раскрыла важные условия для отступления болезни (подробности).