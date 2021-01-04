Главным врагом человечества в прошедшем году по всеобщему признанию был пришелец-коронавирус нового типа (SARS-CoV-2). Поэтому важнейшим событием, которое войдет в историю науки и медицины, очевидно, станет создание прививок против COVID-19. Тем более, что в 2020-м году впервые в мире вышли в широкое применение аденовирусные вакцины, такие как российский «Спутник V», оксфордская, китайская «Ковиденция» и другие. А также впервые были зарегистрированы революционные мРНК-вакцины, к этом типу относятся, в частности, прививки Pfizer/BioNTech и Модерна (США) — подробный обзор разных видов вакцин можно найти на kp.ru.Вместе с тем, никто не отменял и других болезней кроме ковида. Ученые и врачи продолжали работать над поиском способов лечения, максимально ранней и эффективной диагностики. По просьбе kp.ru наиболее важные и перспективные открытия и достижения выделила и прокомментировала профессор Сеченовского университета, директор Института персонализированной онкологии, доктор медицинских наук Марина Секачева.1. Цифровые технологии для спасения сердечников.Главной причиной преждевременной смерти людей во многих странах, включая Россию, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому важнейшим шагом стало создание специального оборудования и приложения, которые могут внести серьезный вклад в спасение пациентов с нарушением сердечного ритма, говорит Марина Секачева.- У многих больных для нормализации работы сердца установлены так называемые водители ритма или дефибрилляторы. Эти устройства имплантируются под кожу, а электроды от них проведены непосредственно к сердцу. Приборы нормализуют сердечный ритм, а в некоторых случаях не дают сердцу остановиться. Технология применяется уже достаточно давно и помогла спасти без преувеличения сотни тысяч жизней.Однако после установки в организм человека дефибриллятор, в общем-то, живет своей собственной жизнью, отмечает эксперт — как обычный бытовой прибор. Его работу контролируют время от времени, когда пациент посещает врача. Теперь же появилась модификация устройства и мобильное приложение, благодаря которому через Bluetooth (беспроводным путем) данные в режиме реального времени передаются непосредственно лечащему доктору. «За счет этого у нас будет не контроль от случая к случаю, а постоянное наблюдение, - поясняет Марина Секачева. - Причем в самой программе заложены датчики, фиксирующие значимые отклонения в организме пациента, и врачу сразу поступает сигнал тревоги».В России такие приборы могут быть сертифицированы в скором времени, прогнозируют специалисты.2. Генная терапия при тяжелых заболеваниях крови.В 2020-м году разработана генная терапия для серповидноклеточной анемии. Эта наследственная болезнь до сих пор была неизлечимой. У пораженных ей людей в организме синтезируется аномальный белок гемоглобин S, изменяются форма и свойства кровяных клеток эритроцитов. Больные страдают от тромбоза сосудов, костно-суставных болей, происходят изменения скелета.- В нашей стране это заболевание не очень распространено (чаще оно встречается в странах Ближнего и Среднего Востока, Африки, Индии), но очень важен сам факт разработки эффективной генной терапии, - подчеркивает Марина Секачева. - Предполагается, что эта технология в ближайшее время будет распространена на гемофилию, а таких больных в России очень много. И, возможно, также на онкологические заболевания крови. В случае серповидной клеточной анемии с помощью генной терапии удалось эффективно изменить молекулу гемоглобина в организме человека, что является действительно выдающимся достижением.3. Ранняя диагностика рака по одной пробирке крови.Эту разработку ученых и врачей Сеченовского университета, команду которых возглавил ректор Петр Глыбочко, Роспатент включил в топ-100 самых значимых изобретений за 2019-2020 гг.- При помощи искусственного интеллекта мы проанализировали огромное количество показателей крови людей и выделили биомаркеры, которые с высокой долей вероятности сигнализируют о ранней стадии онкологических заболеваний, - рассказывает профессор Секачева. - Эта платформа позволяет определить по анализу крови, по одной пробирке, пациентов с высоким риском рака легкого, рака молочной железы, мочевого пузыря и рака кишечника.На сегодня технология применяется в Сеченовском университете в пилотном режиме. Документы на регистрационное удостоверение — для возможности использования в широкой практике — готовятся к подаче в Росздравнадзор.4. Скачок в развитии телемедицинских технологий.- В 2020-м году в связи с пандемией коронавируса и необходимостью ограничить живые контакты между людьми произошел резкий скачок в развитии и применении дистанционных — телемедицинских технологий, - продолжает Марина Секачева. - Изменилось отношение к таким технологиям, были разрешены новые форматы. Многие профильные врачи — кардиологи, онкологи, эндокринологи и т.д. по всему миру стали консультировать удаленно, для диагностики чаще стали использоваться носимые приборы, которые дистанционно передают необходимые показатели состояния пациента. Регуляторные органы разных стран со своей стороны расширили доступ для медиков и пациентов к телемедицинским технологиям.5. Щадящая вентиляция легких для недоношенных детей.- У таких младенцев слабое дыхание, недоразвиты легкие, и они получают препарат-сурфактант, позволяющий легким «созреть», - поясняет эксперт. - До сих пор введение сурфактанта и дыхание проводилось инвазивным путем, то есть через трубку, вставленную в трахею ребенку. Несмотря на все достижения в разработке медицинского оборудования, это оставалось довольно агрессивным, травмирующим вмешательством в нежный и слабый организм недоношенных детей.В 2020-м году разработали неинвазивную вентиляцию для маленьких пациентов (через маску), которая так же позволяет доносить препарат-сурфактант до незрелой легочной ткани. Развитию технологий, в том числе, немало поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции.Сейчас новая методика применяется за рубежом, специалисты ожидают, что в скором времени она появится в России.6. Эффективное лекарство для наследственных форм рака предстательной железы.- Есть хорошо известная мутация BRCA, которая предрасполагает к развитию рака молочной железы и рака яичника у женщин (ее обнаружили, в частности, у Анджелины Джоли), - рассказывает Марина Секачева. - Кроме того, обнаружено, что наличие этой мутации у мужчин способствует развитию рака предстательной железы.Для лечения женщин с мутацией BRCA были разработаны высокоточные лекарственные препараты — PARP-ингибиторы (это так называемая таргетная терапия). В 2020-м году было одобрено применение этих препаратов также для лечения рака предстательной железы у мужчин с соответствующей мутацией. Исследования показали, что PARP-ингибиторы уменьшают риск прогрессирования рака простаты, а также эффективно работают при самых сложных формах болезни, когда опухоль не чувствительна к другим лекарствам.7. Бионический глаз.Поистине восьмое чудо света создали ученые Гонконгского университета науки и технологий. Искусственный глаз по своему строению похож на человеческий и… способен видеть! Статья об изобретении и тестировании этой уникальной разработки опубликована в мае 2020 года в одном из ведущих международных научных журналов Nature.Роль сетчатки выполняют нанопровода, внутри бионический глаз заполнен жидким электролитом. Также есть специальные сенсоры из светочувствительного материала для сбора визуальной информации. Благодаря нанопроводам информация передается на компьютер, где обрабатывается, создавая изображение. Сейчас перед учеными стоит задача «состыковать» искусственную сетчатку со зрительным отделом человеческого мозга. На это еще может уйти немало времени, но основа уже заложена, говорят исследователи. В перспективе бионический глаз даст своим обладателям заметные преимущества — позволит видеть в темноте, а качество картинки при дневном свете будет куда лучше, чем при обычном человеческом зрении, уверяют разработчики. Кто говорит, что фантастические фильмы не становятся реальностью?!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасение от астероидов-убийц и прорыв в поиске инопланетян: Пять самых ожидаемых научных событий 2021 годаРассказываем, чего ждать в наступившем году (подробности).