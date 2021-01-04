Пандемия коронавируса сохраняет среди россиян тревожные настроения по поводу работы. Согласно исследованию HeadHunter, которое приводит РИА «Новости», только 37% опрошенных считают, что всевозможные ограничения не повлияют на трудовую деятельность и планы по трудоустройству, а 25% боятся сокращений в 2021 году.Если брать сферы деятельности, то больше всего считают, что пандемия повлияет на их работу, среди представителей туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (68%), добычи сырья (66%), а также сотрудников банков и лизинга (64%).Больше всего волнуются по поводу возможных сокращений представители банковской (36%) и транспортной отраслей (35%), самые же спокойные в этом отношении — задействованные в сфере культуры и искусства и масс-медиа (14%). Меньше всего беспокоятся о сокращениях в Алтайском крае (13%), а больше всего — в Белгородской области (42%).Однако повального пессимизма все же нет. Большинство респондентов (72%) полагают, что смогут найти работу в начале года, а в том, что они будут трудоустроены, больше всего уверены сотрудники сферы спорта и красоты (84%), консультирования (80%), а также работающие в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (78%).Напомним, что в ноябре прошлого года свои опасения по рынку труда высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который предположил, что вторая волна коронавируса может снова обострить проблему безработицы, \\"но пока она остается на умеренном уровне\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарплаты вырастут, а безработных станет больше: Прогноз бизнеса на 2021 годЧто будет с доходами работников в следующем году (подробности).