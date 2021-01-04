Сразу целым рядом скандальных заявлений, поступков и шагов отметился президент Украины Владимир Зеленский в преддверии Нового года. И из каждого из них может разгореться новый скандал, без которого президентская жизнь, наверное, кажется ему скучной и пресной.ЗЕ И ДЕТИВ новогоднем ролике Владимира Зеленского участвовали несколько мальчиков и девочек в возрасте от 5-ти до 8-ми лет. Чистенькие, хорошо одетые, с умными личиками, они эмоционально реагировали на те или иные пассажи в речи украинского гаранта. Однако, как оказалось, все это было постановкой. Причем оплаченной, судя по всему, из бюджетных государственных средств.Как выяснилось, рекламное агентство «ЛОТ» проводило кастинг на съемки «новогодней рекламы» среди девочек и мальчиков от 5-ти до 8-ми лет с оплатой в 500 гривен. В личном обращении к заинтересовавшимся родителям менеджер агентства разъяснял, что «новогодняя реклама» - это «обращение Зеленского». Снимали детей в 2 смены с 18 часов до 3 часов ночи. И на протяжении этого времени Владимир Зеленский рассказывал пятилеткам о строительстве мостов, дорог, о выдаче грядущих дешевых кредитов и т.д.Потрясающая история. И дело не только в том, что текст из уст президента явно не для этой возрастной категории (лучше бы им Зеленский спел там про «волшебника в голубом вертолете» или Дедом Морозом нарядился – хотя, о чем это я, Дед Мороз на Украине декоммунизирован, у них там сейчас только Святой Николай). На самом деле мы присутствуем при историческом, конечно, в масштабах Украины, моменте – не Зеленскому платят за выступление перед слушателями и зрителями, а зрителям платит Зеленский. Пусть и государственными деньгами.«ФАРШ НЕВОЗМОЖНО…»И снова о новогоднем поздравлении. Владимир Зеленский дважды, как минимум, обмишулился в своем обращении к украинцам. Про то, что он захотел написать «Крым – это Украина» на песке на ялтинском пляже, где нет ни одного песчаного пляжа, а на всем побережье лежит галька, многие уже написали. Но было и еще одно примечательное обстоятельство в этом же тексте.- Я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! – обратился Зеленский к жителям Крыма и Донбасса, причем в этот момент даже перешел с мовы на русский язык. И добавил, что хотел бы заявить о мире на Украине не на Банковой улице в Киеве, где его резиденция, а на улице Артема в Донецке. Вот только почему-то забыл упомянуть, что улица Артема в случае возвращения Донбасса на Украина будет в кратчайшие сроки декоммунизирована и переименована. Например, в проспект Шухевича, Бандеры, Мельника, в лучшем случае, Тараса Шевченко.Да и насчет «машины времени» с переводом стрелок Владимир Зеленский явно заигрался – будь у украинцев такой агрегат, который позволил бы перенестись во времени назад, они бы точно повернули стрелки не на час (кстати, Калининград встречает НГ позже Москвы, много у нас в России часовых поясов), а на годы, во времена президентства Януковича, а то и даже Кучмы. Вот только даже если сами стрелки часов перевести хоть назад, хоть вперед, от этого ничего не изменится. Как пели во времена молодости того же Зеленского на студенческих вечеринках, пародируя Аллу Борисовна: «Фарш невозможно провернуть назад».ЗЕ И ВАКЦИНАНа Украине зреет недовольство тем, что Киев отказывается и от закупки, и от совместного производства российской вакцины от ковида «Спутник V». И президент Украины Владимир Зеленский не мог не отреагировать на столь острый вопрос. Уж лучше бы (для себя, конечно) промолчал. Буквально перед Новым годом он заявил, что в ближайшее время на Украину поступит 1,9 млн доз вакцины от коронавируса. Не российской, конечно, но и не американского «Пфайзера», а китайской компании «Sinovac Biotech».По словам Зеленского, китайская вакцина разрабатывалась не для «продвижения чьих-то геополитических амбиций, а для жизни». Мол, «для амбиций» как раз разработали русскую, потому она и ненадежна, а вот китайцы – ого-го.Правда, Зеленский и сам не заметил, как тут же начал сам себе противоречить. По его словам, китайская вакцина появится на Украине уже в начале января. Но, оказывается, китайская вакцина не прошла регистрацию еще в самом Китае. Так что заврался совсем, получается, господин Зеленский, отрицая политическую составляющую в этом вопросе.КОСМИЧЕСКАЯ ИЛИ КОМИЧЕСКАЯ?За несколько дней до Нового года Владимир Зеленский признал США космической державой. Вместе с Украиной.- Мы - космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, - заявил известный украинский комик в кресле президента в интервью изданию The New York Times. - Мы можем вспомнить те же девяностые годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс.Конечно, нормальному человеку трудно объяснить, какой это космический корабль запускала Украина, и как это первым украинцем в космосе был Каденюк, которого американцы возили на шаттле «Колумбия» в 1997-м году в качестве полезной нагрузки, если в СССР была целая группа этнических украинцев в отряде космонавтов, которые летали советских кораблях. Но Береговой и иже с ними для них – не украинские космонавты. Как при этом они умудряются считать Сергей Королева украинским конструктором, тоже не объяснить. Но для Украины такие парадоксы – дело обычное.- Прошло более 20 лет, а больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было. Вот куда надо двигать таланты одной и другой страны, - посетовал Зеленский, снова уравняв Украину и США.Вообще-то, кажется, что в слове «космическая» по отношению к Украине Зеленский зря произнес звук «с». Без него все выглядит гармоничнее и правдивей. Казалось бы, всего одна буква, а какая разница в смыслах!P.S. Кстати, даже с китайской вакциной на Украине может не сложиться. И вовсе не из-за регистрации вакцины. Просто производитель требует предоплату поставок, зная особенности торговли с этой страной. А с предоплатой как-то, как вы понимаете, все очень не гладко складывается.