Записанная кем-то из участников разговора пленка сначала всплыла в белорусских телеграм-каналах. Передал ее экс-боец антитеррористического спецподразделения РБ «Алмаз», а ныне — оппозиционный деятель Игорь Макар. Потом пленка радостно перекочевала в украинские СМИ, которые дали ей вторую жизнь. На записи аж 2012 года - якобы разговор Вадима Зайцева (на тот момент - председателя Комитета госбезопасности Белоруссии) с двумя неустановленными сотрудниками спецподразделения КГБ «Альфа».Судя по всему, беседа происходит в каком-то кабинете. Стороны иносказательно обсуждают, что неплохо было бы «заняться» бежавшими из Белоруссии в Германию экс-начальником СИЗО №1 в Минске Олегом Алкаевым, бывшим командиром бригады спецназа Владимиром Бородачом, а также бывшим главой отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславом Дудкиным. Дескать, достали шатать режим из-за границы.«И президент ждет этих четких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами... Ну так вот, и понятны методы которыми мы должны будем, где кого утопить, где кого расстрелять - это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство, и все остальные вещи...» - говорит голос якобы Вадима Зайцева.Он же обсуждает и судьбу известного журналиста Павла Шеремета, который в 2012 году работал в России.«Вот по Шеремету нужно сработать, который … (надоел). Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтоб эту крысу … совсем … ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей».«Есть в Витебске интересный профессор, который занимается именно, преподает токсикологию, и очень серьезно вот знает, как все, как искусственные яды, как естественные», - подает идею неустановленный собеседник.Естественно, в Киеве ухватились за новые данные, как за спасительную соломинку. На Украине никого не смущает, что разговор этот был (если он действительно был) аж за четыре года до громкого убийства журналиста в Киеве. При этом остальные фигуранты, упомянутые в беседе, до сих пор здравствуют. Алкаев, руководивший в свое время «расстрельной командой», которая исполняла смертные приговоры, а позже разоблачавший причастность МВД Белоруссии к политическим убийствам, живет в Берлине. Ушедший в 90-х в оппозицию полковник ГРУ Бородач уехал туда же и из Германии записывает ролики на Ютьюбе, призывая действующих белорусских силовиков «перейти на сторону народа». Бежавший во Францию следователь Дудкин и по сей день изобличает «режим».«В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо-распорядителя переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», - сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.При том, что в самой Украине почти два года назад с помпой объявили о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Правда, с тех пор оно так и не продвинулось до логического завершения – приговора. Может быть потому, что многое указывает на причастность СБУ к этому преступлению. А тут такой удобный случай подвернулся – списать все на соседей. Тем более, что Лукашенко сейчас не рукопожатен в «приличном обществе». Куда ни поставь – всюду выигрыш.