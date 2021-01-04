С бывшей женой Андрея Аршавина случилась беда. Алиса Казьмина решилась раскрыть правду, почему на всех последних фотографиях она прячет лицо.Бывшая жена Андрея Аршавина с недавних пор на фотографиях прикрывает лицо рукой. А ведь совсем недавно Алиса Казьмина хвасталась новыми губами и носом. Она не скрывала, что сделала пластическую операцию. \\"Нос делала месяц назад. Просто людям он никакой не нравится. Ни до пластики, ни после… Странные люди\\", - жаловалась многодетная мама в блоге.И вот теперь Казьмина решила раскрыть правду о своем состоянии. Дело в том, что у 38-летней женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем. \\"Я болею. У меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь\\", - заявила она.Фолловеры переживают за Алису. Многие уверены, что она изменила внешность ради Аршавина. \\"Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально, психосоматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом\\", - делилась болью Казьмина.Напомним, Андрей Аршавин официально был женат лишь однажды. В 2016 году он повел под венец Алису Казьмину, с которой встречался несколько лет. Они познакомились в Лондоне, где эффектная шатенка пробовала себя в качестве модели. К слову, именно ради Казьминой спортсмен в свое время бросил беременную Юлию Барановскую. От футболиста Алиса родила дочь Есению. Однако общий ребенок не помог спасти отношения. Супруги развелись в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста. По суду Аршавин выплачивает алименты на содержание Есении - их сумма составляет порядка 340 тысяч рублей. Кроме того, Алиса растит старших детей от предыдущих отношений.