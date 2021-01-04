-... Алло, Александр Михайлович!- Да, здравствуйте, Александр.- Что-то я забеспокоился, когда узнал о вашей неожиданной госпитализации. (Состояние - средней тяжести.) Вот и сейчас кашляете... Как вы себя чувствуете?- Потихоньку, слава Богу. Жаловаться не на что. Как обычный, наверное, коронавирусный больной себя чувствую, - думаю и надеюсь.- А температура есть?- Да, - до 38: чуть меньше - чуть больше. Вот это врачей, как я понял, и настораживает. Получается, с 30-го я болею и, тем не менее, - несмотря на лечение, до сих пор ещё температура сохранилась и объём поражения в лёгком увеличился. Поэтому врачи стали настаивать на госпитализации.- Ну, и правильно делают. Вы, пожалуйста, с выпиской не спешите, тем более, у вас там наработки имеются по борьбе с пандемией. (Забайкалье ещё в конце зимы первым из регионов столкнулось с коронавирусом.) Да и есть, кому вас на хозяйстве на время заменить... В любом случае, вы - действующий глава региона.- Спасибо вам большое.- К тому же, в целом вы держите, контролируете, да, ситуацию с коронавирусом в Забайкалье.- Я и сам добросовестно выполняю все, что врачи говорят. И в целом по краю ситуация - неплохая. (Уже шестую неделю подряд идёт снижение заболевших. )Хотя, это и не позволяет нам совершенно расслабиться. Именно на это я обращаю внимание всех забайкальцев.Тем более, число заболевших достаточно большое - значительно превышает показатель первой волны.Но, в целом, и медицинских мощностей, и врачей - у нас теперь достаточно, и медицинские услуги оказываются нормально.Но - полной стабилизации мы пока не достигли.- Коль вы в больнице - я заканчиваю интервью. Лично вам и краю нужна какая-то помощь, поддержка - от нас, от наших Героев, с которыми мы дружим и которые могли бы вам помочь?- Ну, так - нет. Но - чтобы с добрыми пожеланиями они были - все наши Герои и читатели. Желали бы добра забайкальцам. А так все - хорошо.- Ну, ясно... У вас телефон мобильный есть, если что - в любое время звоните, поможем.- Хорошо.- Выздоравливайте. Обнимаю.- Есть. Будем стараться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ковид головного мозга»: клинический психолог назвала самый распространенный в наше время диагнозНаучный сотрудник Института им. В. П. Сербского Ольга Коротина-Гессе прокомментировала ощущения и переживания, которые наш корреспондент испытала в 2020-м году (подробности)