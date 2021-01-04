Российским миллиардерам есть за что поблагодарить ушедший год — как подсчитало РИА «Новости» на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), их состояние в сумме увеличилось еще на 13,8 миллиардов долларов.В основе рейтинга — стоимость акций, которыми владеют миллиардеры. В списке BBI - 500 богатейших людей мира, 22 из которых россияне.Самым обеспеченным из них стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. За прошлый год его состояние увеличилось на 1,98 миллиарда долларов, достигнув отметки в $30 миллиардов.На второй строчке рейтинга BBI — председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон с $24,8 миллиардами (плюс $219 миллионов за год).Третье место у Владимира Лисина (НЛМК) с $23,9 миллиардами (плюс $2,47 млрд. за год).Следом идет владелец «Северстали» Алексей Мордашов, у него $23,1 миллиарда (плюс $3,11 млрд.).На пятом месте - совладелец USM Holdings Алишер Усманов с $21,1 миллиардами (плюс $4,46 млрд.).Шесто место в этом списке занял Роман Абрамович ($18,4 миллиарда, плюс за год - $2,06 млрд).Седьмым стал Андрей Мельниченко («Еврохим» и СУЭК), у него $18,1 миллиард (плюс $2,72 млрд. за год).А вот у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова потери — под данным BBI, его богатство за прошлый год уменьшилось на $4,99 миллиарда. Тем не менее он занимает 8-е место с $17,3 миллиардами.Убыток и у владельца долей в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадия Тимченко — минус $1,51 миллиард за год. Он на 9-м месте с $16,6 миллиардами.На десятом месте — владелец бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг. За год он стал богаче на $1,29 миллиарда, а всего его состояние оценивается в $16,1 миллиарда долларов.Самым же удачливым стал Сулейман Керимов. Он хоть и не попал в топ-10, но его состояние за год увеличилось больше всех, на $4,82 миллиарда, до $9,89 миллиарда долларов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМиллиарды вылетели в трубу: кто из российских богачей сильнее всех обеднел в пандемиюДесять толстосумов за год потеряли 18 млрд долларов (подробности)