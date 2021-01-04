Сальма Хайек отлично знает, как заставить биться быстрее сердца 16 миллионов подписчиков ее Инстаграма. Латиноамериканская красотка с аппетитными формами по-прежнему сохраняет статус одной из самых привлекательных звезд Голливуда. Мало кто в 54 года может похвастаться безупречными снимками в бикини и смело выкладывать их в соцсети. А Сальма легко может себе это позволить. Что она в очередной раз и продемонстрировала.Зимние каникулы актриса проводит в теплых краях. Где именно она отдыхает, Сальма не рассказывает – то ли это ее родная Мексика, то ли далекие Мальдивы, то ли фешенебельный Сен-Бартс. На фото актриса позирует на фоне белоснежных пляжей и бирюзового моря. Еще один кадр Хайек сделала, стоя в бассейне. На фото актриса одета в купальник шоколадного цвета, подчеркнувший ее женственные формы. Пышный бюст звезды едва втиснулся в бикини смелого покроя. Образ дополнили солнцезащитные очки в массивной оправе и золотые цепочки на шее. И конечно кольцо с массивным бриллиантом, которое Сальме когда-то преподнес на помолвку ее муж – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. \\"Это бомба!\\", \\"Самая красивая актриса\\", \\"Обожаю тебя\\", - пишут поклонники в комментариях.Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья 58-летнего Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов.У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.Сальма сохраняет стройную фигуру, потому что тщательно следит за питанием и регулярно делает упражнения. Актриса поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.- Я занимаюсь с тренером из Лондона. Она научила меня держать свое тело таким образом, чтобы мышцы были активны весь день. Поэтому даже когда вы чистите зубы, вы прорабатываете мелкие мышцы, - призналась как-то Хайек в одном из интервью.Суть тренировки состоит в том, чтобы постоянно держать тело в тонусе с помощью специальной техники дыхания. Она позволяет сохранять в напряжении живот, ягодицы, спину, ноги и руки — благодаря этому мышцы тренируются сами собой.