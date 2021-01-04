Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется в королевстве «с пугающей скоростью».- Необходим третий национальный карантин. – сказал он.Третий по счету локдаун означает, что уже со вторника, 5 января, школы в стране перейдут на онлайн-обучение. Гражданам можно будет покидать свои жилища только для похода в магазин или к врачу. Пожилым и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется не выходить из дома вообще.Небольшим исключением станет разрешение посещать школу детям, чьи родители по роду своей деятельности играют ключевую роль в борьбе с эпидемией коронавируса. К таким профессиям отнесены врачи, медицинские и социальные работники, полицейские, пожарные и др.Ухудшение эпидемической ситуации в Великобритании происходит крайне быстро, растет угроза переполнения больниц из-за огромного количества заболевших коронавирусом.- Если решительные меры не принять сейчас, то наша система здравоохранения может оказаться перегруженной в течение 21 дня. – особо отметил британский премьер.По его словам, локдаун продлится, как минимум, до середины февраля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности)