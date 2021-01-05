В канадском Эдмонтоне завершился первый полуфинал молодежного ЧМ по хоккею 2021. Команда России проиграла со счетом 0:5 сборной Канады. И теперь в ночь на 6 января нас ждет последний матч на этом турнире - поединок за бронзовые медали.В составе победителей шайбами в этой игре отметились Алекс Ньюхук (1-я минута), Коннор Макмайкл (11), Коул Перфетти (16), Брэйден Шнайдер (25). Ну а в финале поединка, когда российская команда попыталась снять вратаря и отыграть хотя б одну шайбу при счете 0:4, пятую нам забросил Дилан Казенс на 59-й минуте матча.Отметим, что в этой встрече сборная России во втором периоде могла \\"получить\\" себе одну шайбу в актив. Но гол нашего форварда Михаила Абрамова был отменен после того, как команда Канады попросила видеоповтор эпизода и выяснилось, что наш игрок был в офсайде. Шайбу нашу при счете 0:4 отменили арбитры.Ну а потом настало время для геройства нашего вратаря Ярослава Аскарова. Дилан Казенс исполнял буллит, однако не смог переиграть нашего голкипера - попытавшись обвести шайбу вокруг Аскарова, канадец попал ему в конек, а не в ворота. Хоккейный пенальти был отбит.Наш вратарь в этой игре, надо сказать, запомнился серией своих ошибок, когда во время жарких атак канадских хоккеистов ронял клюшку. Известный в прошлом канадский вратарь Мартин Бирон проанализировал огрехи молодого коллеги:- Голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока, если теряет свою клюшку. Более важно, чтобы все игроки были в полном снаряжении, чтобы управлять шайбой и защищаться. Некоторое время вратари могут справиться с ситуацией без клюшки, - написал Мартин Бирон у себя в личном Твиттере.Все, таким образом сборная Канады во второй раз подряд на молодежных чемпионатах мира побеждает россиян. Ранее в финале прошлого МЧМ-2020 канадцы победили команду России со счетом 4:3. Теперь же они снова будут играть в финале, а россияне будут ждать своего соперника по матчу за \\"бронзу\\" турнира. Соперник определится по итогам второго полуфинала турнира, в котором сыграют Финляндия и США.Матч за 3-е место на молодежном ЧМ по хоккею пройдет 6 января и начнется в 1:30 по московскому времени. А вот в 5:30 пройдет финальный поединок турнира.ТОЛЬКО ЦИФРЫКанада – Россия – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)Голы:1:0 Ньюхук (Шнайдер, Куинн) 00:592:0 МакМайкл (Пеллетье, Козенс) 10:333:0 Перфетти (Байрэм, Козенс) 15:05 ГБ4:0 Шнайдер (Сузуки, Мерсер) 24:095:0 Козенс (Пеллетье) 58:31 ПВВратари: Леви – Аскаров, броски в створ: 35-28, вбрасывания: 25-28, штраф: 4-8ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХоккеист сборной России высказался после первого периода матча с Канадой на МЧМ-2021На чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд 2021 завершился первый период первого полуфинального матча турнира. В Эдмонтоне играют команды Канады и России и пока что канадцы уверенно выигрывают со счетом 3:0. Арсений Грицюк, игрок нашей команды, высказался по поводу того, что случилось в первой трети поединка. (подробности)Чемпион мира по хоккею рассказал о роковой ошибке вратаря сборной России в матче с канадцамиИнтересный комментарий по поводу ошибки вратаря сборной России Ярослава Аскарова дал его известный коллега Мартин Бирон. У себя в личном Твиттере канадец сказал, что вратаря не должен никогда при потере своей клюшки брать клюшку полевого игрока. (подробности)\\"С мясом и рисом!\\". Хоккеист сборной России сделал заявление о настрое на Канаду при счете 0:4Хоккеисты сборной России по итогам двух периодов полуфинального матча молодежного чемпионата мира 2021 проиграли команде Канады со счетом 0:4. Во втором периоде поединка удалось забросить канадцам, но - шайбу отменили из-за офсайда. Однако же в перерыве этой встречи наш хоккеист Ян Кузнецов ярко сказал о том, как же наши хотят поразить ворота соперников (подробности)Почему отменили шайбу сборной России в матче с Канадой: судьи дали пояснениеВо втором периоде полуфинального матча МЧМ-2021 по хоккею сборная России смогла поразить ворота команды Канады. Но счет не стал 4-1. Бросок Михаила Абрамова отменили после того, как команда Канады запросила видеоповтор момента. И после просмотров выяснилось - у нас был офсайд. (подробности)