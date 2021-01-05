Частный клуб Мар-а-Лаго, принадлежащий Дональду Трампу, – не диковинка во флоридском курортном городе Палм Бич: здесь построено множество роскошных особняков.Однако даже среди них президентский клуб находится на отдельном счету. Прежде всего, по той причине, что соседи Трампа яро протестуют против постоянного проживания политика у них в городе.В отличие от большинства клубов, Мар-а-Лаго не объединяет людей по интересам или профессии – его членом может стать практически любой желающий. Хватило бы денег на членский взнос. По информации агентства Bloomberg, размер вступительного взноса равняется $200 тысячам.Арендовать помещения клуба для проведения различных мероприятий могут как члены клуба, так и «люди с улицы» – вопрос снова упирается лишь в деньги.В отличие от большинства элитных клубов Палм Бич, в Мар-а-Лаго нет политики жестких ограничений. Именно в этом Трамп видит причины неприязненного к себе отношения. Жители города, напротив, утверждают, что президент не уважает местные порядки. Так, в 2006 году мэрия оштрафовала Трампа за то, что на территории клуба был поставлен слишком высокий флагшток. Сумма штрафа увеличивалась каждый день на $1250 до момента устранения повода претензий. Вопрос был улажен, а Трамп помимо штрафа пожертвовал на благотворительность $100 тысяч.Кроме того, жителей города не устраивали пробки, которые возникали каждый раз, когда президенту приходила мысли посетить свою недвижимость.Известно, что Мар-а-Лаго Трамп приобрел за $8 миллионов в 1985 году и какое-то время жил там со своей супругой.Изначально имение принадлежало Марджори Мерривезер Пост, известной бизнес-леди, светской львице и владелице компании General Foods.Мар-а-Лаго по завещанию Пост должен был быть передан правительству США, однако 37-й, 38-й и 39-й президенты (Никсон, Форд и Картер) последовательно отказались от подарка и до момента покупки Трампом особняк более 10 лет не имел хозяина.Сам дом имеет площадь более 10 тысяч квадратных метров, и множество комнат в нем остались нетронутыми со времен бывшей владелицы. После избрания Трампа президентом США в имении и на прилегающей к нему территории были существенно усилены меры безопасности, что также вызвало недовольство со стороны соседей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрамп оказался на первом месте в списке людей, которыми восхищается мирДействующий президент США прервал 12-летнее лидерство Обамы (подробности).