Жители гавайского острова Оаху заметили странный объект в небе над океаном. НЛО двигался абсолютно бесшумно и очень быстро, но нескольким зрителям удалось запечатлеть его на видео.За движением летающего объекта, который испускал яркий свет, наблюдало несколько человек. Некоторые из них позвонили в службу спасения и даже обратились в Федеральное управление гражданской авиации. Позже НЛО упал в воду.Прибывшие на место офицеры спасательных служб ничего не обнаружили, а в управлении авиации сообщили, что в районе не было зафиксировано никаких происшествий с летательными аппаратами.Одна из свидетельниц загадочного происшествия поделилась впечатлениями с журналистами:– Я подняла глаза и подумала: «О, черт!» Я стала звонить мужу: «Привет. Подойди, посмотри туда. Видишь ли ты то, что вижу я?». Все, кто пришел с ним, сказали: «Ага!» Я не знаю, что это было… Это двигалось так быстро.По словам очевидцев, несколько позже был замечен еще один летающий объект, который двигался по той же траектории, но светился белым светом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзраильский генерал не сошел с ума, рассказав про инопланетян: они где-то рядом8 свидетельств в пользу того, что странные заявления Хаима Эшеда о секретных договорах с пришельцами сделаны не на пустом месте (подробности).