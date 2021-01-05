Радость от встречи Нового года может обернуться тяжестью в желудке и апатией, когда после эмоционального всплеска торжества нет сил оторваться от дивана. Как быстро и эффективно прийти в себя после разгара праздников и провести оставшиеся дни каникул с пользой, «Комсомолке» рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор канала DoctorPavlova Зухра Павлова.1. Не старайтесь доесть все, что осталось после праздника.Недрогнувшей рукой очищайте полки своего холодильника от того, что там осталось с Нового года. Первыми «вон» должны уйти салаты, они «живут» совсем недолго. Да и у остальных блюд праздничного стола уже закончился срок годности, и теперь они могут стать причиной неприятностей со здоровьем, вплоть до пищевого отравления.2. Потянулись – растянулись.Договоритесь с собой (ведь, как известно, все начинается с понедельника или Нового года), что каждое утро вы будете открывать свой день короткой 5-ти – 10-ти минутной растяжкой для того, чтобы привести организм в тонус. Главное делать это каждый день и не менее 2-х месяцев. Потом такое приятное пробуждение войдет в привычку, и количество упражнений можно будет увеличивать.3. Встаем на коньки и лыжи.Если есть снег, можно покататься на лыжах, в приятный морозец сходить на каток. И хорошо бы в это вовлекать детей: у нас не так много времени для общения в будние дни.! Важно. Лучшее время для прогулок и спорта с 16.00 до 19.00, но можно активничать и утром, главное – не сразу после сна и не переносить физическую активность на поздний вечер, не перевозбуждать организм перед сном.- Есть такой цикл Кребса – это биохимический процесс, в результате которого вырабатывается энергия. Если нам кислорода не хватает, то этот цикл переходит на альтернативный вариант, в котором энергии вырабатывается значительно меньше, и при этом метаболитов, попросту отходов метаболизма, достаточно много. Поэтому занятия на свежем воздухе – это более продуктивный и полезный способ нагрузки, чем занятия в спортзале, если в нем плохо обстоят дела с вентиляцией, - говорит Зухра Павлова. - И потом, это то, что дарит нам радость, а детям – веселье и навыки культуры совместного отдыха, те драгоценные теплые воспоминания о счастливом времени вместе, которые сохранятся на долгие годы.4. Спим не только в удовольствие, но и с пользой.Несмотря на то, что не нужно вставать утром рано и идти на работу, спать необходимо ложиться до 23 часов, тогда просыпаться вы будете восстановившимися и бодрыми, а значит, проведете следующий день максимально продуктивно.5. Наполняем досуг интересными знаниями.Кроме физического развития на каникулах у нас у всех появляется возможность расти духовно, посещая виртуальные музеи, читая книги, слушая музыку, виртуально отправляясь в театр.- Я раньше не воспринимала изобразительное искусство, мой главный анализатор – слуховой, а не зрительный, - говорит Зухра Павлова. - Моя подруга своими интересными рассказами и собственными работами помогла мне сделать первый шаг в этом направлении. Сейчас я начала смотреть лекции по искусству в сети и для меня открылся совершенно новый мир, целый Космос. Плюс, можно найти лекции в таком познавательном формате, чтобы параллельно с прослушиванием делать и какую-то работу по дому, уборку или еду готовить, или бегать.6. Готовим вкусно и здорово.Праздничные дни - это отличный период времени для освоения принципов правильного питания и возможность научиться готовить вкусную и полезную пищу. А если вы будете готовить еще и вместе с детьми, то вы и время проведете весело, и привьете им полезные навыки на будущее.Основные правила вкусного и здорового питания:! Готовьте простые блюда. Главное правило здорового питания – чем проще, тем лучше. То есть блюда не должны быть многокомпонентными. Например, кусок вареного мяса и квашеная капуста или овощи; вареное яйцо. Это уже полноценные блюда.! На завтрак приветствуются фрукты, но только в качестве десерта. То есть фруктами мы заканчиваем прием пищи, а не начинаем его.! Пьем воду. И не забываем, что чай и кофе «не являются водой», это первое. А второе, они должны употребляться не ранее, чем через час после еды, чтобы не снижать ее пищевую ценность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог назвала продукты, помогающие укрепить организм во время пандемииВрач советует есть рыбу, яйца, орехи, разноцветные овощи и фрукты (подробности).