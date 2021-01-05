Где на Руси жить хорошо? В каких городах страны самый высокий и самый низкий уровень качества жизни? На этот вопрос в течение 2020 года пытались ответить специалисты Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. Для этого они провели обширные исследования в городах, численностью населения более 250 тысяч человек, основываясь на мнениях россиян о различных сторонах их жизни.Расчет индекса качества жизни складывался из оценок по следующим вопросам:- Распространение бытового насилия, травматизма, автоаварий и т. п.;- Загруженность судов, правоохранительных органов, много ли проблем с невыплатой кредитов и пр.;- Высок ли интерес к театрам, выставкам, музеям, книгам, хорошему образованию;- Есть ли склонность к миграции в поисках лучшей жизни;- Уровень доходов населения;- Качество дорог;- Качество медицинского обслуживания;- Качество образования;- Качество работы ЖКХ;- Качество бизнес-среды;- Качество работы местных властей.В результате на первом месте оказались Москва и Санкт-Петербург. Третье место по уровню качества жизни занял город Грозный. На противоположном конце рейтинга Чита, Волгоград, Барнаул, Кемерово и Хабаровск.Деструктивное поведение в наименьшей степени распространено в следующих городах: Москва, Калуга, Калининград, Санкт-Петербург, Владикавказ.Города с наименьшей конфликтностью социальной среды – это Череповец, Сургут, Севастополь, Якутск, Грозный.Самый высокий спрос на культурные ценности исследование показало в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Калуга, Орел.Самым высоким уровнем потребления и материального благополучия отличаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Череповец, Тюмень.Города, где имеются лучшие дороги и лучше всего функционирует дорожное хозяйство, включая дорожную полицию и общественный транспорт, а также имеется самая низкая вероятность попасть в «пробку» и ДТП – это Грозный, Набережные Челны, Калуга, Волжский, Саранск.По оценке жителей, лучше всего медицина работает в следующих городах: Москва, Калининград, Владикавказ, Севастополь, Санкт-Петербург.Меньше всего претензий к среднему и высшему образованию у жителей следующих городов: Тамбов, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Волжский.Система ЖКХ, по мнению населения, лучше всего работает в следующих городах: Грозный, Нижневартовск, Новосибирск, Якутск, Йошкар-Ола.Города, где имеется самая благоприятная для создания и ведения бизнеса обстановка – это: Нижний Тагил, Тольятти, Набережные Челны, Владикавказ, Череповец.Наименее конфликтные отношения населения с местными властями имеются в следующих городах: Грозный, Симферополь, Махачкала, Казань, Пенза.Города с самой низкой склонностью населения к миграции на новое место жительства в поисках лучшей жизни – это: Грозный, Йошкар-Ола, Вологда, Пенза, Орел.Города с самым высоким качеством жизни (индекс качества жизни):1. Москва - 1002. Санкт-Петербург - 873. Грозный - 844. Калуга - 805. Казань - 786. Екатеринбург - 777,8. Севастополь - 767,8. Сочи - 769,10. Калининград - 759,10. Набережные Челны - 75Города с самым низким уровнем качества жизни (индекс качества жизни):1,2. Чита - 551,2. Волгоград - 553,4. Барнаул - 563,4. Кемерово - 565. Хабаровск - 576,7,8. Астрахань - 586,7,8. Омск - 586,7, 8. Владивосток - 589. Оренбург - 5910. Киров - 60По данным Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ОНФ назвали десять самых благоустроенных городов страныМосква оказалась не единственной, где созданы комфортные условия для жизни (подробности).