Каждый третий россиянин боится потерять работу или не найти хорошую — это самый распространенный страх среди соотечественников. Примерно также сильно люди страшатся бедности и невозможности рассчитаться по кредитам перед банками — эта фобия присутствует у 27% опрошенных SuperJob респондентов.На третьем месте опасность коронавируса. Заболеть или умереть от болезни боятся 17% опрошенных. Каждый девятый беспокоится за то, что новый, 2021 год будет еще хуже, чем 2020-й (11%).Из-за обвала рубля и доллара ценой 200 рублей переживают 5% россиян. Самый непопулярный страх — закрытые границы и невозможность отправиться отдохнуть за рубеж (4%).Впрочем, бесстрашных в нашей стране тоже достаточно. 22% соотечественников заявили, что вообще ничего не боятся.Чего вы больше всего боитесь в 2021 году?Потерять работу/не найти хорошую работу — 33%Остаться без денег/не выплатить кредит/бедности — 27%Заболеть/умереть/заболеть коронавирусом/близкие заболеют — 17%Год будет хуже 2020-го/случится еще что-нибудь страшное — 11%Дети не получат достойного образования/не кончится удаленка/не поступят в вуз/вылетят из вуза — 7%Продления ограничений, связанных с коронавирусом, в сфере услуг, культуры и развлечений — 6%Обвал рубля/доллар по 200 — 5%Ухудшения отношений в семье/не найти вторую половину/одиночества — 5%Не откроют границы/невозможно отдохнуть за границей — 4%Ничего не пугает — 22%Другое — 1%Затрудняюсь ответить — 8%По данным SuperJob. В опросе участвовало 1600 респондентов по всей России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАналитики представили главные мировые риски 2021 годаЭксперты считают, что на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных (подробности).