Сегодня в \\"Электротеатре Станиславский\\" состоялась церемония прощания с Владимиром Кореневым. Народный артист, который в памяти нескольких поколений навсегда останется Ихтиандром с бездонными синими глазами, скончался 2 января от последствий коронавируса.Гражданская панихида началась в 10 утра и собрала около сотни близких, друзей, коллег и учеников Владимира Борисовича. Попрощаться с Кореневым смогли все желающие - церемонию сделали открытой. Все меры безопасности во время пандемии были соблюдены: на входе в театр посетителям измеряли температуру, просили надеть маску и предлагали воспользоваться антисептиком для рук.И в фойе театра, и в зале, где проходила панихида, установили мониторы, на которых транслировали кадры из любимых кинолент с участием Коренева: \\"Человек-амфибия\\", \\"Дети Дон Кихота\\", \\"Тайны дворцовых переворотов\\"... Внушительная фильмография артиста насчитывает более 50 ролей, однако, последние годы он не снимался, предпочитая играть в театре.Вдова и дочь Владимира Коренева много лет выходили с ним на одну сцену: Алефтина Константинова отдала театру более 60 лет, Ирина Коренева - более 30. Потеря мужа и отца далась женщинам нелегко: сидя у закрытого гроба и держась за руки, они старались спрятать горе под масками, но порой скрыть рыдания было невозможно.Сам же гроб из красного дерева буквально утонул в цветах: поклонники усыпали сцену охапками алых роз. По окончании церемонии черный катафалк проводили из театра аплодисментами: известно, что актера похоронят на Введенском кладбище в московском районе Лефортово.При этом знаменитых актеров на церемонии прощания с Кореневым было немного: проводить друга и коллегу в последний путь пришли народный артист Владимир Стеклов и участник \\"6 кадров\\" Сергей Дорогов.- У Володи планов было громадье, - поделился Стеклов с журналистами. - Он ведь неслучайно занимался педагогикой, режиссурой. Он бы еще многое мог сделать. Но теперь сделает в другом месте. В том самом небесном театре, я думаю, ему уже уготована роль. Как бы кощунственно это ни прозвучало... Хорошо, что Алена осталась (Алефтина, вдова актера. - Ред.), а не наоборот. Он настолько был слит с ней воедино, что вряд ли смог бы пережить такую потерю. Он при всей своей экранной мужественности был очень ранимым человеком. И как и все художники, неприспособленным к жизни: все время Алена, Алена, Алена... Наверно, Господь правильно распорядился, что сначала поманил Володьку...Напомним, Владимир Коренев скончался на 81-м году жизни. Популярность пришла к нему 60 лет назад, когда еще студентом он снялся в главной роли в фильме \\"Человек-амфибия\\". После выхода ленты молодой Коренев проснулся звездой: красавцу Ихтиандру летели любовные письма от поклонниц со всего Советского Союза. Однако, эксплуатировать романтический образ Владимир Коренев не стал: с тех пор он сознательно отказывался от амплуа красавчика и в театре, и в кино, но при этом смог не растерять былой популярности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Было бы неблагодарностью говорить, что эта роль была зря\\": Актер Владимир Коренев - об Ихтиандре2 декабря 2021 года не стало народного артиста России (подробности)