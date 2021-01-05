Медицинские маски, ставшие обязательным атрибутом изоляции, - казалось бы, вещь сугубо утилитарная и пригодная лишь для использования по назначению.Но за время карантина для некоторых людей маски стали объектом творческого вдохновения: например, из них стали мастерить кукольных ангелов и ёлочные игрушки. Они стали присутствовать в разного рода инсталляциях: на картинах и фото ими стали защищать Статую Свободы и матрёшек, Джоконду и героев мультфильмов.Японский художник Тацуя Танака еще до пандемии COVID-19 создал новый жанр. Конструируя, а затем фотографируя свои миниатюры, он использует обиходные вещи и продукты. Старые компакт-диски, прищепки, желтки яиц, рулон туалетной бумаги, долька лимона, теперь вот и защитные маски… Еще одна или несколько маленьких фигурок (их художник коллекционирует с детства), и все это вкупе с его особым мироощущением превращается в маленький шедевр.Танака обрел популярность, создав «Миниатюрный календарь»: ежедневно, начиная с 2011 года, он выкладывает на свой сайт в Интернете фото новой, созданной им миниатюры.Юмор и свобода воображения мастера обеспечили ему миллионы поклонников и миллионы подписчиков по всему миру.Особые восторги вызвали его «коронавирусные» миниатюры. Ведь они изображают то, чего так не хватает людям во время пандемии – открытое пространство и полноценный отдых. Символы свирепой пандемии – маски, термометры, туалетная бумага - превратились у Тацуи Танаки в палатки и льдины, гоночные автомобили и новогодние ёлки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПетербургский художник добавил котов в известные картиныПолучилось так здорово, что в галерее «14/45» открылась его персональная выставка (подробности).