Регина Тодоренко с мужем, певцом Владом Топаловым и двухлетним сыном Мишей отдыхает на Бали. Поделившись в Инстаграме семейной фотографией, снятой в бассейне, телеведущая решила рассказать подписчикам о трудностях материнства. Первые месяцы с новорожденным сыном дались ей нелегко, ведь Регина одновременно работала и заботилась о малыше. К тому же маленький ребенок нарушил привычный ритм семейной жизни. Как призналась Тодоренко, они с мужем начали отдаляться друг от друга.- Майкл спал с нами до 9-ти месяцев. Так было удобно кормить его грудью 2-3 раза ночью не вставая с кровати, потому что прерывистый сон да еще и с беготней в другую комнату - это не про меня. Ритм, в котором мы жили, не позволял иначе: подъем в 00:00, потом в 3:00, в 6:30 - утреннее кормление , в 7:00 меня уже ждали на съемочной площадке, а ведь раньше мы с мужем так любили поспать, - написала в своем блоге Регина. - Потихоньку мы даже начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа (прости, любимый), погрузившись в мир детской психологии, педиатрии, во вселенную материнских форумов и блогов.К счастью, трудную ситуацию разрешил сам ребенок: в какой-то момент он стал категорически отказываться спать вместе с папой и мамой. А когда малыш переехал в детскую, то довольно быстро привык к своей кроватке и сну в одиночества.Посочувствовав молодой маме, подписчики принялись с энтузиазмом обсуждать совсем другой вопрос: куда делась некогда пышная грудь Регины? На фотографии, которую она опубликовала в Инстаграме, ее прелести с трудом тянут на первый номер. Раньше телеведущей всегда было чем похвастаться, теперь же ее бюст заметно уменьшился в объемах.Прочитав комментарии фолловеров, Регина опубликовала на своей страничке еще один снимок – на этот раз с пышным бюстом, выглядывающим из глубокого декольте.- По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска! Возможно , грудь похитили инопланетяне, - пошутила телеведущая. - Да, дорогие мои, так бывает , когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3-го размера?К слову, Регина – не единственная звезда «Орла и решки», попрощавшаяся с аппетитными формами после резкого похудения. С такой же проблемой столкнулась и ее коллега Настя Ивлеева. В прошлом году за время самоизоляции Насте удалось скинуть десять килограммов. А когда ушел вес – уменьшились и ее прелести. Поклонники негодовали: они-то привыкли видеть звезду трэвел-шоу девушкой в теле, что называется кровь с молоком. Сама Настя к стонам армии своих фанатов относится с юмором и о потере бюста третьего размера ничуть не жалеет.- Открою секрет - когда ты жирная - сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные, - написала как-то в Инстаграме Ивлеева со свойственной ей откровенностью. - С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг. Вроде все логично, вопрос закрыт. Мне те 10 килограммов, которые я сбросила, просто мешали жить.