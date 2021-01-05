Ученые из Билкентского университетского исследовательского центра в Турции утверждают, что они разработали сверхбыстрый тест на коронавирус Diagnovir, который использует нанотехнологии и дает точность в 99 процентов. Если человек заражен коронавирусом, то тест покажет результат всего за 5 - 10 секунд, в случае отрицательного результата реакция займет 20 секунд. «Комсомолка» попросила эксперта, иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова оценить, будет ли такая тест-система действительно находить вирус за считанные секунды.- Турецкие коллеги говорят о быстроте реакции - от 10 до 20 секунд и точности в 99 %, и это амбициозное заявление. Возможно, эта тест-система работает не со специфическим участком генома коронавируса, а определяют наличие в биоматериале белков. Но окончательные выводы делать рано, ведь не была опубликована научная статья по исследованиям и не понятно, насколько хорошо тесты смогут работать в широком применении – «на популяции», - говорит Николай Крючков.Как работают экспресс-тесты с наночастицами?- Тесты показывают, есть ли в организме определенные гены в РНК, характерные для конкретного вируса, SARS-CoV-2, например.- Тест-системы включают так называемые антикодирующие последовательности нуклеотидов (строительных кирпичиков РНК), точно соответствующие таковым в гене коронавируса SARS-COV-2.- Если эти последовательности прикрепляются к фрагментам генома нового коронавируса в образце (например, мазке из рото- или носоглотки), значит, «пойман» тот самый вирус и тест положительный.- Наночастицы нужны для того, чтобы при добавлении вещества – индикатора и положительном совпадении последовательностей РНК сам тест окрашивался в определенный цвет, и было понятно – инфицирование есть.Что лучше: экспресс-тесты или ПЦР-тесты?Для того, чтобы ограничивать распространение вируса, тесты должны быть быстрыми, надежными и достаточно дешевыми.Для ПЦР-тестирования нужны:- медицинский работник, чтобы взять образец,- система доставки образца в лабораторию при правильных условиях,- лаборатория с относительно сложным и дорогим оборудованием.- При проведении ПЦР-тестирования нарабатывается нужное количество РНК из исходного материала, чтобы можно было с точностью определить, есть ли вирус или нет. Все это занимает время. При хорошем раскладе, ПЦР-тестирование занимают 1,5-2 дня. На практике бывало, что из-за организационной несогласованности ждать результатов теста приходилось до 7-ми или даже 10-ти дней. Это проблема, ведь для того, чтобы ограничить распространение инфекции, нам нужно знать, заражен человек или нет, намного раньше, - говорит Николай Крючков.Экспресс-тесты:- занимают от 10 минут до 1 часа,- недорогие, примерно в 3 раза дешевле ПЦР,- часто не требуют услуг медицинского персонала.История вопроса: тесты с наночастицами золотаВ 2019 году ученые из Южной Кореи уже использовали тест-системы с антикодирующими последовательностями и наночастицами золота для тестирования на MERS - коронавирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (БВРС). Корейский вариант требовал 10 минут.Похожими разработками, но уже применительно к тестированию на SARS-CoV-2, занимаются и в Медицинской школе Мэрилендского университета, а также в Университете Неаполя, однако до массового производства дело пока не дошло.- В Медициской университетской школе Мэриленда тест определял наличие специфических участков гена, кодирующих фрагменты N-антигена, и давал результат за 10 минут. Исследования подобные вели и другие научные медицинские центры. Такие тест-системы неплохо показали себя в условиях лаборатории, но в массовое применение пока так и не пошли. Возможно, есть проблемы со специфичностью, то есть они дают относительно много ложноположительных результатов, или с чувствительностью. В любом случае, валидация (доказательство эффективности, - прим. ред.) инновационных диагностических методов требует многих месяцев работы, - считает эксперт Николай Крючков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач-психиатр Олег Зайцев о коронавирусе: Ситуация исправится. Вакцины изобретены и медики научились хорошо лечитьИзвестный в Европе ученый, доктор медицинских наук, руководитель группы психиатрических исследований в НИИ нейрохирургии имени Бурденко ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» Любови Моисеевой и Александра Гамова (подробности).