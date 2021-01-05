Великий праздник Рождества Христова православные христиане встречают с 6 на 7 января. В эту ночь заканчивается 40-дневный рождественский пост. Поэтому часть блюд будет постная, а часть скоромная. «Комсомолка» приводит рецепты традиционных блюд. И считает, сколько будет стоит Рождественское застолье, используя средние цены на продукты по Росстату.Сочиво - 382 руб.В Рождественский сочельник не обойтись без главного блюда — сочива. Его ингредиенты несут особое значение: пшеница — новая жизнь, мед — сладость жизни.Продукты:зерна пшеницы — стакан;мак — 100 г;очищенные грецкие орехи, фундук, кешью — 100 г;мед — 3 ст.л.;,сухофрукты (чернослив, курага, изюм) — 150 г.Сахар — 1 ст.л;соль — щепотка.Перебрать очищенные зерна пшеницы, хорошо промыть, замочить в холодной воде на несколько часов. Снова промыть, залить 2 стаканами холодной воды, варить 30 минут. Затем добавить соль и сахар и варить еще 30 минут. Мак промыть, залить холодной водой, варить 30 минут на слабом огне. Слить воду, перетереть с сахаром деревянной ступой или блендером. Сухофрукты замочить в горячей воде на 20 минут, порезать. Добавить орехи и мед. Перемешать приготовленное.Взвар - 278 руб.Этот напиток можно пить отдельно, или добавлять в сочиво.Продукты:сушеные яблоки - 100 г;сушеные груши - 100 г;чернослив - 100 г;изюм - 50 г;мед — 100 г;2 л воды.Сухофрукты перебрать, промыть, замочить в холодной воде на ночь. Затем поставить кастрюлю на огонь, не доводя до кипения. Вместо сахара добавляем мед. Если в доме есть сушеные или замороженные ягоды, мята, чабрец, листья смородины и пр., смело добавляем.Постная солянка - 226 руб.Продукты:картофель – 5 шт;морковь – 2 шт;лук – 2 шт;огурцы соленые (средние) – 5 шт;петрушка корень — 2 шт;томатная паста – 2 ст. л;лимон — 1 шт;зелень разная — 100 г;оливки и маслины — 100 г;вода — 3 лсоль, сахар, перец — по вкусу.Чистим картофель, мелко режем и варим в подсоленной воде. В это время трем лук, морковь, корень петрушки, огурцы и пассеруем на сковороде. Добавляем в овощи томатную пасту, перчим, тушим. К этому времени сварится картофель. Добавляем в него заправку из овощей, немного сахара, соли и варим под крышкой 5 минут. Вливаем немного рассола. При подаче добавляем оливки, маслины, дольку лимона, зелень.Капуста тушеная с грибами - 217 руб.Продукты:капуста белокочанная – 1 кг;замороженные грибы – 300 г;морковь – 1 шт.;лук – 1 шт.;томатный сок — 0,5 стакана;соль, перец, зелень.Натереть на терке морковь и лук, пассеровать. Мелко нашинковать капусту, посолить, немного помять, тушить на сковороде. Разморозить грибы, при необходимости нарезать. Добавить грибы в капусту, тушить под крышкой 20 минут. Добавить в капусту зажарку, томатный сок, поперчить, тушить 10 минут. На тарелке украсить зеленью.Постные голубцы - 215 руб.Продукты:капуста с широкими листами – 1 кочан — 3 кг;лук – 1 шт.;рис – 0,5 стакана;уксус – 50 мл;растительное масло – 50 мл;зелень, соль, перец, сахар.Одну часть риса всыпать в две части подсоленной воды, довести до кипения, варить под крышкой, пока вода не выкипит. Кочан капусты проварить 5 минут, отделить листья. Морковь и лук натереть, пассеровать. Рис перемешать с зажаркой. Начинить листы капусты фаршем из риса и зажарки. Выложить в кастрюлю друг на друга, залить водой, довести до кипения. Добавить уксус, растительное масло, перец, сахар, соль. Тушить 20 минут. При подаче украсить зеленью.Винегрет - 260 руб.Продукты:свекла — 2 шт;морковь — 2 шт;картофель — 4 шт;лук — 1 шт;соленые огурцы — 2 шт;кислая капуста — 300 г;горошек зеленый — 1 банка (200 г);соль, перец, зелень.Отварить в мундире свеклу, морковь, картофель. Очистить. Нарезать мелкими кубиками. Огурцы нарезать также. Мелко нарезать зелень. Добавить горошек, кислой капусты. Заправить маслом, уксусом. Солить и перчить по вкусу, перемешать.Рождественский гусь - 2215 руб.Продукты:небольшой потрошеный гусь — 3-3,5 кг;яблоки — 1-1,5 кг;изюм — 100 гр;сахар — 1 ст. Л;зелень петрушки — 100 г;соль.Гуся промыть, натереть солью снаружи и внутри. Яблоки помыть, очистить от кожицы и сердцевин, разрезать на 4 части. 2-3 яблока оставить. Изюм промыть, замочить в горячей воде на 20 минут. Слить воду, смешать с яблоками и сахаром. Нафаршировать получившейся начинкой гуся. Зашить обычными нитками. Хорошо разогреть духовку. Положить гуся на противень спинкой вниз, налить на противень полстакана воды. Когда птица подрумянится, перевернуть. Когда подрумянится и с этой стороны, убавить огонь. Во время готовки поливать гуся жиром с противня каждые 15 минут. Готовить около 3 часов. Когда гусь будет почти готов, обложить его оставшимися яблоками запекать их до мягкости. У приготовленного гуся вытащить нитки.Ржаной пирог с рыбой - 520 руб.Продукты:мука ржаная — 1 стакан;мука пшеничная — 1 стакан;молоко — 1 стакан;дрожжи сухие — 1 ч. л;сахар — 2 ч. л;соль — 1 ч. л;масло растительное — 1 ст. л;филе судака — 500 г;мидии очищенные — 200 г;лук — 1 шт — 150 г;морковь – 1 шт. - 150 г;рассол соленых огурцов — 500 мл;растительное масло — 2 ст.л;укроп — 1 пучок;соль и перец.Дрожжи залить 5 чайными ложками теплой воды на 10-15 минут для набухания.Муку просеять, добавить растительное масло и молоко. Всыпать сахар, посолить, добавить дрожжи, замесить тесто, оставить в теплом месте доходить. Дважды обмять и оставить. Поделить на две части.Для начинки варим мидии и рыбу в огуречном рассоле. Почистить и натереть лук и морковь. Пассеровать вместе с рыбой и мидиями. Посолить и поперчить, снять с огня. Добавить измельченный укроп. Смазать противень. Сформировать пирог, обмазать яичным желтком, добавить начинку. Выпекать 50 минут при температуре 170 градусов.Запеченный карп - 508 руб.Продукты:карп – тушка 1-1,5 кг;лук – 1 шт;мед – 4 ст. л;масло растительное – 100 гр;уксус бальзамический – 3 ст. л;кориандр семена – 3 ст. л;розмарин веточки – 3 шт;соль, перец.Рыбу помыть, почистить, не отрезая голову. Надрезать в области бедер.Растопить мед, добавить кориандр, розмарин, соль, перец, растительное масло и бальзамический уксус. На час замочить тушку рыбы в получившимся маринаде.Разогреть духовку. Обернуть замаринованную тушку в фольгу, вылить туда оставшийся маринад. Положить на смазанный противень. Запекать 40 минут при 200 градусах.Суфле заварное по-русски - 274 руб.Продукты:любые ягоды — 500 г;вишня — 200 г;смородина — 100 г;брусника — 100 г;клубника — 100 г;вода — 0,5 стакана;сахар — 2 стакана;яичные белки — 5 шт.Все имеющиеся ягоды разморозить, измельчить в паре с помощью блендера. Варить. Добавить сахар. Взбить яичные белки в густую пену. Перемешать с пюре с сахаром. Выложить получившуюся массу в формочки для запекания. Запекать в нагретой до 170 градусов духовке 30 минут.Застолье из 10 блюд готово! Прибавим еще бутылочку игристого вина (367 руб.) и красного вина (441 руб.). Итого мы получили сумму в 5 903 руб. С Рождеством!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа сколько подорожал новогодний стол в 2020-мСильнее всего выросли цены на картошку, яблоки и апельсины (подробности).Что приготовить на Рождество 2021: меню с рецептамиРождество — один из самых важных христианских праздников, который отмечают во всем мире. Есть у него и свои традиционные рецепты. Рассказываем, что приготовить на Рождество в 2021 году (подробности).