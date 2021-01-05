О том, что звезда сериалов \\"Воронины\\" и \\"Леди Босс\\" подала заявление в полицию о пропаже мужа-режиссера Олега Будрина, стало известно накануне. Однако, в правоохранительные органы актриса обратилась сразу после Нового года, описав загадочную картину: якобы супруг 1 января уехал к родственникам, но так до них и не добрался. Телефон Будрина не отвечал, и артистка заподозрила самое худшее.Как сообщила Ирина Лачина, в тот день муж собирался к родной сестре, проживающей на юго-западе Москвы. Вызвал такси и отбыл восвояси, был абсолютно трезв. На следующий день, так и не дождавшись возвращения Олега, Ирина позвонила родственникам. \\"Он у нас не появлялся\\", - огорошила актрису сестра режиссера.Как пишут СМИ, в какой-то момент Будрин все-таки вышел на связь. Он поднял трубку и сообщил жене, что находится в гостинице, но адрес назвать не смог. При этом незнакомый женский голос потребовал немедленно прекратить разговор... После этого режиссер на звонки больше не отвечал.К счастью, сегодня пропавший муж все-таки нашелся. Где он был четверо суток и почему не удосужился предупредить семью, неизвестно. Однако, как утверждают в прессе со ссылкой на знакомых Будрина, тот якобы \\"решил расслабиться\\" и не рассчитал время и собственные силы. Хотя, по словам жены, ни алкоголем, ни наркотиками Олег Будрин не злоупотребляет, да и вообще на протяжении 20 лет совместной жизни является примерным семьянином.Между тем, сама актриса откровенничать со СМИ о скандальном инциденте не намерена: ни Ирина, ни Олег на звонки прессы не отвечают. \\"Комсомольская правда\\" дозвонилась теще пропавшего, актрисе Светлане Тома, но она, услышав, что речь идет о пропавшем зяте, сразу бросила трубку. Единственный, кто кратко ответил \\"КП\\", - агент Тома и Лачиной Алевтина Кунгурова.- Никаких комментариев! Семья об этом никогда не говорила с журналистами и впредь не собирается этого делать. Не надо им названивать! Эта информация пошла не от них! - эмоционально заявила агент, дав понять, что супруги возмущены оглаской семейных тайн.Напомним, Ирина Лачина и Олег Будрин вместе уже около 30 лет.- Мне повезло: в 18 лет я нашла своего человека, - кратко отвечала Лачина в интервью на вопрос о секрете долгой и счастливой семейной жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМуж актрисы Ирины Лачиной бесследно исчез сразу после Нового годаАктриса Ирина Лачина которые сутки не находит себе места. Звезда сериалов \\"Леди Бомж\\" и \\"Леди Босс\\" потеряла супруга. Актер Олег Будрин бесследно исчез сразу после Нового года (подробности)