Действующий президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников, собравшихся в штате Джорджия. Запись выступления он также выложил в своем Твиттере.Трамп заявил, что намерен одержать победу в тех 8-и штатах, где он, согласно официальным данным, проиграл Байдену.Нынешний глава государства отказывается признавать свой проигрыш, заявляя о массовых фальсификациях в ходе голосования. Он пытался оспорить результаты в судебном порядке, но судьи либо отказывали в принятии исков, либо подтверждали данные избиркомов.Завтра, 6 ноября, Сенат и Палата представителей Конгресса США должны проголосовать за утверждение результатов президентских выборов. Несмотря на то, что несколько сенаторов-республиканцев уже заявили, что будут голосовать против, согласно оценкам экспертов, победа Байдена будет парламентариями утверждена.Пока же в США с определенной долей опасений пытаются разгадать планы Трампа, заявившего в Джорджии:- Если демократы займут Сенат и Белый дом, то мы будем бороться с ними изо всех сил, драться, как в аду.