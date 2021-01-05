37-летний Дмитрий Шепелев на этих новогодних каникулах вместе с семьей обустраивается в новой квартире – распаковывает коробки, расставляет вещи по их новым местам. Расширяться решили в прошлом году, потратив в конце года несколько месяцев на поиски квартиры. Дмитрий Шепелев и его гражданская жена дизайнер Екатерина Тулупова подыскивали новую квартиру в том районе, где жили в элитном ЖК – неподалеку от Патриарших прудов. В итоге переехали в другое место, но тоже поблизости - в самом центре Москвы. Из окна просторной квартиры открывается вид на Москва-сити.Местожительство Дмитрия и Екатерины привязано к школе, которую посещают их дети от предыдущих отношений – гражданская супруга Шепелева Жанна Фриске умерла, Тулупова с мужем (преуспевающим бизнесменом) развелась, сохранив хорошие отношения. Сыну Шепелева Платону и дочери Тулуповой Ладе скоро восемь лет, они первоклашки, ходят в элитную частную школу с углубленным изучением английского языка. Год обучения за одного ребенка стоит почти полтора миллиона рублей.Но Дмитрий Шепелев прилично зарабатывает, а недавно он получил работу своей мечты – ведет шоу для детей и родителей «Ты как я» на ТНТ. Программа зрителям пришлась по вкусу, поэтому продлена на следующий сезон. Несмотря на то, что раньше Шепелев вел ежедневную передачу, а теперь еженедельную, он подчеркнул – доходы не уменьшились: «Ничего не потерял!» По некоторым данным годовая зарплата телеведущего достигает 30 млн. руб. Добавьте сюда рекламные доходы, а вскоре вернутся и заказники – сумма наберется приличная. Стоимость новой квартиры, в которую переехал Дмитрий с семьей ориентировочно оценивается в сумму, превышающую его годовой доход.Сбережения позволили приобрести новую квартиру – намного больше прежней, теперь есть место даже для небольшой библиотеки, в гостиной установлен камин, а в просторной комнате Платона хватит места даже на барабанную установку, которую он заказывал Деду Морозу. Шепелев не скрывает от друзей, что они с Катей будут счастливы, если когда-нибудь у них родится общий ребенок. А пока сосредоточены на воспитании сына и дочери – Шепелев говорит, что детей не разделяют на «своих и чужих». Однако с Платоном Дмитрий проводит много времени вдвоем - читает мальчику перед сном, ходит на его тренировки, сын с отцом занимаются вдвоем спортом, любят разговаривать. Обсуждают даже выбор профессии в будущем: «У сына целый список желаний - рок-музыкант, теннисист, пианист, скейтбордист. Всегда постараюсь поддержать его выбор». До нового года, пока цены на отдых у океана не были слишком высокими Дмитрий, Екатерина и дети отдохнули на Мальдивах. Теперь проводят время в Москве, в том числе, обустраиваясь на новом месте.Много гуляют, ну и смотрят кино. Шепелев поделился в инстаграме наблюдениями о любимых фильмах: «Думаю, наши дети, в отличие от нас, уже не будут ассоциировать «Иронию судьбы» с новым годом. Я и сам, признаться, никогда не смотрел от начала и до конца. Что называется, целиком посмотрел его лет за пятнадцать. В «12 месяцев» и «Морозко» они тоже не врубаются - смеются и просят выключить поскорее. Мои обожают «Хроники Нарнии», для них это почему-то фильм на 1-е января. Чему я, кстати, несказанно рад - это же три часа сна для папы! «Гринч, который украл Рождество» и «Один дома».Шепелев считает прошедший год для себя удачным, среди плюсов помимо новой работы и новых коллег называет следующие – новые путешествия (Красная Поляна, Карелия, Мальдивы,) и антитела к коронавирусу, которым переболел бессимптомно и свое увлечение большим теннисом. Но особенно отмечает Дмитрий: «И самое важное. Это был счастливый год для моей семьи. Катя Тулупова, для моих родителей. И для моих детей! Я очень горжусь ими и их достижениями». Напомним, что Шепелев с Тулуповой познакомились три года назад, благодаря приложению для знакомств Tinder, и быстро выяснили, что их дети ходят в один детский сад.